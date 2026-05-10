ASV Teksasas štata tiesa otrdien piespriedusi nāvessodu bijušajam uzņēmuma "FedEx" kurjeram Tanneram Horneram, kurš atzina savu vainu septiņus gadus vecās Atēnas Strendas nolaupīšanā un slepkavībā 2022. gadā, ziņo ārvalstu mediji.
34 gadus vecais Horners vainu atzina aprīļa sākumā, tieši pirms tiesas procesa sākuma. Tiesai pēc tam bija jālemj tikai par soda mēru — mūža ieslodzījumu bez iespējas tikt atbrīvotam pirms termiņa vai nāvessodu. Pēc vairāku nedēļu ilgas liecību un pierādījumu izvērtēšanas tiesa nolēma piespriest nāvessodu.
Noziegums notika 2022. gada novembrī Teksasas mazpilsētā netālu no Dalasas. Izmeklēšanā noskaidrots, ka Horners bija ieradies pie Atēnas ģimenes mājas, lai piegādātu Ziemassvētku dāvanu — lelles. Prokuratūra norādīja, ka
pēc piegādes viņš meiteni nolaupījis un nogalinājis.
Atēnas ķermenis tika atrasts divas dienas pēc viņas pazušanas.
Tiesas procesā būtiska loma bija audioierakstam no piegādes busiņa salona, kurā fiksētas meitenes pēdējās dzīves stundas. Prokurori norādīja, ka Horners sākotnēji mēģinājis maldināt izmeklētājus, apgalvojot, ka nejauši notriecis meiteni ar busiņu un pēc tam panikā viņu nogalinājis.
Tiesā tika atskaņoti ieraksti, kuros dzirdams, kā Horners meitenei liek nekliegt un vēlāk draud viņai nodarīt pāri. Vienā no ieraksta fragmentiem
Atēna jautā: "Kāpēc tu to dari?", uz ko Horners atbild: "Jo tu esi skaista."
Tiesas laikā vairāki zvērinātie, klausoties ierakstus, esot raudājuši.
Savukārt Hornera aizstāvība aicināja piespriest mūža ieslodzījumu, norādot uz vīrieša autismu, smago bērnību un veselības problēmām. Aizstāvji apgalvoja, ka Hornera māte grūtniecības laikā lietojusi alkoholu, kā arī viņš bērnībā bijis pakļauts toksiskai svina iedarbībai.
Pēc sprieduma pasludināšanas Atēnas ģimenes locekļi tiesā emocionāli uzrunāja apsūdzēto. Meitenes tēvocis Elija Strends sacīja: "Tu ne tikai atņēmi dzīvību — tu iznīcināji ģimeni."
Teksasā nāvessods tiek izpildīts ar letālu injekciju. Saskaņā ar štata likumiem nāvessoda spriedumi automātiski tiek pārsūdzēti augstākā instancē.
