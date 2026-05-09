Bijušais NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens aicinājis izveidot jaunu Eiropas aizsardzības aliansi, sakot, ka NATO pašreizējā formā vairs nav pietiekama, pieaugot šaubām par ASV drošības garantijām.
"Pašlaik mēs esam liecinieki NATO dezintegrācijai, un tas ir bīstami," Rasmusens sacīja intervijā žurnālam "Welt". "Prezidents Tramps ir radījis tik daudz šaubu par savu apņemšanos ievērot 5. pantu un Eiropas aizsardzību, ka eiropiešiem var būt tikai viens secinājums: mums ir jānostājas uz savām kājām un jāspēj pašiem aizsargāt mūsu kontinentu."
Rasmusens ierosināja izveidot formalizētu "labas gribas koalīciju" - Eiropas valstu grupu, kas būtu gatava un spējīga patstāvīgi organizēt kontinenta aizsardzību. "Ne ES, ne NATO pašlaik nav piemērotas, lai aliansē stiprinātu Eiropas pīlāru," viņš teica, norādot, ka Eiropai ir nepieciešami jauni aizsardzības plāni un jaunas militārās spējas un jāpastiprina ieroču un munīcijas ražošana.
Atbilstoši viņa priekšlikumam šajā struktūrā piedalītos tikai tās valstis, kas atbilst stingriem kritērijiem. "NATO valstīm, kas sasniedz 5% aizsardzības izdevumu mērķi, vajadzētu būt iespējai piedalīties, uzņemties 5. pantam līdzīgas drošības garantijas un nepieļaut, ka atsevišķas valstis varētu bloķēt militārās operācijas," sacīja Rasmusens. "Un ir nepieciešams mehānisms, lai izslēgtu dalībvalstis, kas neatbilst šiem nosacījumiem."
Tomēr Rasmusens sacīja, ka NATO arī turpmāk būs galvenā loma.
"Es joprojām uzskatu, ka NATO joprojām būs mūsu aizsardzības stūrakmens, un galīgais drošības garants ir Amerikas kodoldrošības lietussargs,"
viņš teica. Taču "konvencionālā aizsardzība ir kaut kas tāds, ko mums, eiropiešiem, vajadzētu spēt nodrošināt pašiem."
Viņš arī aicināja Ukrainu integrēt nākotnes Eiropas drošības sistēmā kā pilntiesīgu jaunās ierosinātās alianses locekli. "Tagad mēs arī redzam, cik ātri Ukraina izstrādā jaunus ieročus un munīciju," sacīja Rasmusens. "Mums tā ir vajadzīga kā aizsargs pret Krieviju."
"Mums ir jāpielāgo sava stratēģiskā domāšana un jāsamazina atkarība no šīs pasaules stiprajiem - no Trampa, Putina, Sji Dzjiņpina," pavēstīja Rasmusens. Pārāk ilgi "mēs, eiropieši, esam paļāvušies uz lētu enerģiju no Krievijas, lētām precēm no Ķīnas un lētu drošību no ASV. Šis modelis vairs nedarbojas."
