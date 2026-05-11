Latviešu dziesmu autors un izpildītājs Mārtiņš Elsiņš nācis klajā ar savu trešo solodziesmu "Kaut laiks tā skrien". Jaunais skaņdarbs, veidots rokmūzikas manierē, vēsta par mīlestību, kas spēj pārvarēt laika ritējumu un saglabājas cauri visām dzīves pārmaiņām.
Dziesmas mūzikas autors ir Aleksandrs Jasjukevičs, savukārt teksta autors — DJ Dark. Iecere par dziesmas ierakstīšanu veidojusies jau vairāku gadu garumā — mūzikas autors to pirmo reizi prezentēja 2015. gada rudenī. Līdz šim skaņdarbs klausītājiem bija dzirdams vien grupas "Kokteilis" dzīvās uzstāšanās vakaros, taču beidzot tas ieguvis jaunu skanējumu studijas ierakstā.
Ieraksts tapis ROL Ierakstu studijā, skaņu režisors — Edgars Roļskijs. Ieraksta tapšanā iesaistītā mūziķu komanda: Tomass Saulietis (sitaminstrumenti), Edgars Roļskijs (soloģitāra) un Mārtiņš Elsiņš (vokāls, bass, ritma ģitāra).
"Ideja par dziesmas ierakstu tapa jau sen, tāpēc ir patiess gandarījums, ka tā beidzot sasniegusi klausītājus. Ticu, ka dzīvē viss notiek tad, kad tam ir jānotiek, un tieši tāpēc arī šis skaņdarbs ir sagaidījis sev piemērotāko laiku," par jauno dziesmu stāsta Mārtiņš Elsiņš.
Mārtiņš Elsiņš darbojas latviešu estrādes un kantrī mūzikas stilā, apvienojot tradicionālas vērtības ar mūsdienīgu skanējumu. Plašāku atpazīstamību guva 2025. gada septembrī, debitējot Latvijas Televīzijas raidījumā "Latvijas Sirdsdziesma" ar oriģināldziesmu "Kāpēc Tu Nāc?", kur skatītāju balsojumā ierindojās 2. vietā.
