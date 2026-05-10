"2026. gada pirmajā ceturksnī tika slēgti gandrīz divi britu pabi dienā," raksta BBC, citējot "The British Beer" and "Pub Association" (BBPA) datus par Angliju, Skotiju un Velsu.
Simt sešdesmit viena tradicionālā britu alus krodziņa slēgšana nozīmē ne tikai vietējo iedzīvotāju iecienītu pulcēšanās vietu zaudējumu, bet arī bezdarbnieku rindu palielināšanos par gandrīz 2400 cilvēkiem.
Angļu alus krodziņi, ko arī latvieši nereti dēvē par pabiem, nav tikai vietas, kur tiek patērēts alkohols. Mūsu ēras sākumā tavernas, kas atradās blakus galvenajiem ceļiem, patiesi nodrošināja ceļotājus ar alu un vīnu, bet viduslaikos klāt nāca papildu serviss – naktsmājas.
Mūsdienās, īpaši mazākos ciematos, tieši pabi ir galvenā vietējo iedzīvotāju tikšanās vieta. Pie bāra vai galdiem, kas tāpat kā grīdas paklāji bieži vien ir pleķaini un lipīgi, pulcējas gan visa ģimene kopā ar suņiem, gan draugi, gan tikko satikti ļaudis, lai ne tikai ēstu un dzertu, bet arī skatītos sporta spēles, baudītu koncertus, piedalītos konkursos un sacensībās vai vienkārši pļāpātu par dzīvi. Pabā kādā stūrī noteikti būs dēlis šautriņu mešanai, un, ja pietiek vietas, tad kādā no daudzajām istabām arī biljarda galds. Ja pabs atrodas Londonā, tad ne tikai brīvdienās, bet pat darbdienu vakaros ārā stāvēs skaļš labi ģērbtu ļaužu pūlis ar dzērieniem – ne obligāti alkoholiskiem – rokās. Svētdienās tradicionālos angļu pabos tiek pasniegts "Sunday roast" – svētdienas cepetis – pamatīga gaļas porcija kopā Jorkšīras pudiņu, dārzeņiem un ar biezu mērci pārlietiem ceptiem kartupeļiem.
Nākas palielināt cenas
Pabi tiek dēvēti par britu kultūras un sabiedrības pamatu, tomēr to skaits pēdējo gadu desmitu laikā ir krietni samazinājies, īpaši pēdējā laikā. Iemesli tiek minēti dažādi – gan smēķēšanas aizliegums 2008. gadā, kam sekoja darbalaika ierobežojumi, gan slēgšana kovida laikā, kas pamatīgi sita pa kabatu tā dēvētajai nakts ekonomikai. 2023. gadā pēc nākšanas pie varas Apvienotās Karalistes leiboristu valdība ir palielinājusi nodokļus biznesam, pieaugušas darbaspēka izmaksas un akcīze alkoholam. Lai arī no šī gada aprīļa viesmīlības nozarei beidzot tika piešķirti atvieglojumi, tomēr pabu īpašnieki brīdina, ka ar tiem nepietiks, jo daudzviet atbalsts nāk par vēlu. Pagājušajā gadā tika slēgti 336 pabi, bet šogad skaitlis varētu būt pat divreiz lielāks.
BBPA aprēķinājuši, ka pabu pienesums ekonomikai ir 34 miljoni mārciņu (39,4 milj. eiro) gadā, un tajos tiek nodarbināti vairāk nekā miljons darbinieku, turklāt puse ir vecumā no 16 līdz 24 gadiem. Tieši tas ir vecums, kad darbu sameklēt ir visgrūtāk, jo vēl nav pieredzes.
Lai izdzīvotu, pabi ir spiesti palielināt cenas, kas Londonā vienai alus pintei (568 ml) nu jau sasniedz 10 mārciņas (11,57 eiro). "Saprotams, ka patērētāji ir šokēti, ieraugot 10 mārciņas par pinti, tomēr šīs cenas atspoguļo pārmērīgo spiedienu uz izmaksām, ar ko saskaras izklaides vietas visā galvaspilsētā," ir pārliecināts Maikls Kills, "Night Time Industries Association" izpilddirektors. "Uzņēmēji cīnās ar nepārtraukti pieaugošām enerģijas izmaksām, augošajām algām, pieaugošo nodokli alkoholam, kā arī dažādiem ierobežojumiem. Tas, ko mēs tagad redzam, ir nevis slikta peļņa, bet gan cīņa par izdzīvošanu."
"Kad tu sāc likt nodokļus visam pēc kārtas, tad vienā brīdī vairs nebūs no kā maksāt un bizness vienkārši izzudīs," brīdina Saimons Delanijs, kurš restorānu biznesā darbojas jau četrdesmit gadus.
Sašutums par valdības lēmumiem ir tik pamatīgs, ka valdošo – leiboristu – partiju pārstāvošajiem parlamentāriešiem vairāk nekā 1500 pabos ieeja ir liegta.
Latviešu biznesam cerības izdzīvot
"Bredfordas pilsētas futbola klubam ir ļoti liels fanu pulks, stadions no mums atrodas kādu piecu minūšu gājiena attālumā. Tā kā visi ienāk pirms spēles, tas mums dod vislielāko ienākumu, lai mēs klubu varam turpināt!" gandarīta par savu biznesa situāciju ir Bredfordas Daugavas vanagu fonda nodaļas priekšsēde, trimdas latviete Rita Harisone, kuras pārziņā ir Bredfordas Daugavas vanagu fonda nama darbība.
Namā darbojas vairāki latviešu kolektīvi un skoliņa, notiek dažādi pasākumi. Nama pirmajā stāvā ierīkots bārs, ko varētu dēvēt arī par pabu. Tā galvenais uzdevums ir pelnīt naudu nama uzturēšanai, tomēr pelnīšana kļūst arvien grūtāka.
"Kad ir futbols, tad visai Bredfordas ekonomikai iet brīnišķīgi, bet kopumā apkārtnē ir maz pabu palicis," atzīst nodaļas vadītāja. "Vecos laikos mums bija kādi 600, tagad ir tikai ap 300. Bija krogi, kur vienkārši aiziet pasēdēt, jo tur bija silts. Mājas bija diezgan aukstas tajos laikos. Un, ja tā padomā, nekā cita labāka, ko darīt, arī nebija."
Pabu iznīkšana notiek jau gadiem. "Mums te bija krogs blakus vietai, kur dzīvoju. Tas bija brīnišķīgs, dažādas grupas spēlēja, cilvēki cits citu pazina. Tomēr īpašnieki krogu pārdeva, jo varēja labāk nopelnīt, pārtaisot telpas par dzīvokļiem. Zeme ir vērtīga, daudzi krogi ir uzbūvēti tieši uz vērtīgās zemes. Žēl."
Arī laiki ir mainījušies. "Manā jaunībā nebija interneta, "Netflix" televīzijas, mājās bija garlaicīgi, gribējām iet ārā satikt cilvēkus. Toties tagad ir ļoti ērti sēdēt mājās, kur viss ir."
Palielinājusies arī dzīves dārdzība. Lai arī Daugavas vanagu fonda namā cenas ir tādas, lai cilvēki var atļauties ko iegādāties, tomēr, ja naudas nav, tad nav. "Kad es biju jauna, mēs gājām izklaidēties četrus vakarus nedēļā. Tagad jauniešiem tas nav iespējams, varbūt sanāk tikai reizi mēnesī. Jāiztērē apmēram 50–100 mārciņas, kurš jaunietis to var bieži atļauties?" prāto Rita.
Vēl pavisam nesen britiem bija pieņemts, ka draugu lokā viens izmaksā dzērienus visiem pārējiem. Pēc tam kārta maksāt ir nākamajam. Tie laiki aizgājuši uz neatgriešanos. "Ja atnākuši tikai daži draugi, tad mēdz būt, ka viens otram izmaksā. Tomēr tagad bieži saka – ok, es pats pirkšu savus dzērienus!"
Kāpēc tieši pabs?
- Nosaukums "pabs" radās 17. gs. kā saīsinājums no "public house" – iestādījuma, kur alkoholu pasniedz lietošanai uz vietas.
- 20. gadsimta beigās pabi sāka orientēties uz kvalitatīva ēdiena pasniegšanu, pamazām zaudējot vienkāršas dzertuves statusu.
