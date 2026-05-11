8. maijā Venēcijas biennāles 61. starptautiskajā mākslas izstādē atklāts Latvijas paviljons "Nepieradinātā asambleja: utopijas aizkulises". Ekspozīcijā skatāms starpdisciplinārā mākslinieku dueta "Mareunrol’s" jaundarbs, kas tapis dialogā ar alternatīvās modes dizaineri Bruno Birmani un viņa veidotajām Nepieradinātās modes asamblejām — eksperimentālās modes, mākslas un performances notikumu ciklu, kas norisinājās Rīgā deviņdesmitajos gados, informē Rīgas pašvaldība.
"Biju lepns un priecīgs par iespēju plecu pie pleca ar mūsu drosmīgajiem māksliniekiem, kuratoriem un atbalstītājiem būt kopā šajā pasaules mēroga mākslas notikumā, kurā, pateicoties Baltijas, Polijas, Ukrainas un Skandināvijas valstu vienotībai, ir panākts dominējošais tonis, ka krievijai kā agresorvalstij nav vietas lielās mākslas pasaulē. Mūsu mākslinieku stāsts lieliski kalpo brīvības alku padziļinātam vēstījumam, kurā skrejošajam paviljonu apmeklētājam ir iespēja apstāties, vērot un aizdomāties par cilvēcei būtisko," uzsver Rīgas domes Kultūras komisijas vadītājs Dāvis Stalts.
Plašu ažiotāžu šogad izraisīja Krievijas dalība Venēcijas biennālē. Rīgas dome kā viens no Latvijas paviljona Venēcijas biennālē lielākajiem atbalstītājiem iepriekš aicināja Venēcijas biennāles organizatorus atcelt Krievijas paviljona dalību Venēcijas biennālē šogad un visus turpmākos gadus, līdz Krievija izbeigs pilna mēroga karu Ukrainā un izvedīs savu armiju no Ukrainas nelikumīgi okupētajām teritorijām.
Latvijas paviljonu Venēcijas mākslas biennālē organizē biedrība Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, kas nodrošina paviljona izveidi, ekspozīcijas realizāciju un starptautisko komunikāciju. Paviljona īstenošana ietver gan mākslas darba radīšanu un ekspozīcijas uzstādīšanu, gan komunikācijas aktivitātes, lai nodrošinātu Latvijas un Rīgas atpazīstamību starptautiskā mērogā.
Latvijas paviljona pasūtītājs ir Kultūras ministrija. No Kultūras ministrijas piešķirtais finansējums ir 162 140 eiro (ieskaitot PVN). Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums ir līdz 100 000 eiro apmērā no 2026. gada budžeta programmas, kas paredzēta pilsētas konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un kultūras atpazīstamības veicināšanai. Šis finansējums veido aptuveni trešdaļu no Latvijas nacionālā paviljona kopējām organizēšanas izmaksām.
Venēcijas mākslas biennāle, kas tradicionāli norisinās reizi divos gados, ir
viens no nozīmīgākajiem laikmetīgās mākslas notikumiem pasaulē,
kas pulcē māksliniekus, kuratorus, kritiķus un kultūras profesionāļus no visas pasaules. Latvija Venēcijas mākslas biennālē piedalās kopš 1999. gada. Latvijas dalība šajā prestižajā pasākumā sniedz būtisku iespēju popularizēt Latvijas laikmetīgo mākslu un vienlaikus stiprināt Rīgas tēlu kā aktīvai un radošai Eiropas kultūras galvaspilsētai, sekmējot interesi par Rīgu kā starptautiski pievilcīgu galamērķi.
Paredzēts, ka Venēcijas biennālē redzamais Latvijas paviljons 2027. gadā tiks pārvests un eksponēts Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā, kur to varēs apskatīt visi mākslas interesenti, kuriem nebija iespēja apmeklēt Venēciju.
61. Venēcijas mākslas biennāle norisinās no 6. maija līdz 22. novembrim.
