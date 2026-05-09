Rēzeknes, Ludzas, Alūksnes un Balvu novados sestdienas naktī tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, taču vēlāk Nacionālie bruņotie spēki (NBS) paziņoja, ka apdraudējums ir beidzies.
Kā liecina paziņojums mājaslapā "112.lv", NBS aicināja attiecīgo teritoriju iedzīvotājus doties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, kā arī netuvoties aizdomīgiem vai bīstamiem objektiem un ziņot par tiem, zvanot 112.
NBS sociālajos medijos informēja, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoties reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat tika norādīts, ka uz austrumu robežu nosūtītas papildu pretgaisa aizsardzības vienības.
NBS arī pavēstīja, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Vēlāk mājaslapā "112.lv" tika publicēta informācija, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies un papildu informācija sekos NBS sociālo tīklu kontos.
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV) aģentūrai LETA naktī sacīja, ka pašvaldība saņēmusi informāciju par patrulēšanu un NATO iznīcinātāju pacelšanu gaisā, taču ziņu par nokritušiem droniem neesot bijis.
NBS uzsver, ka, kamēr turpinās Krievijas agresija Ukrainā, iespējama ārvalstu bezpilota lidaparātu pietuvošanās vai ielidošana Latvijas gaisa telpā.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš. Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem divi nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.
