Šis varētu būt īstais laiks profesionāļa virzīšanai uz aizsardzības ministra amatu, jo par politisku kandidātu pašreizējā situācijā būtu ļoti grūti vienoties, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Pēc viņa teiktā, Aizsardzības ministrijai iespējami drīzāk ir jātiek pie jaunas vadības, bet partejisku kandidātu virzīšana raisītu pārāk ilgu politisku diskusiju.
Ministru prezidentes noskatīto aizsardzības ministra amata kandidātu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pulkvedi Raivi Melni prezidents personīgi nepazīstot, bet plānojot ar viņu tikties, kad Melnis atgriezīsies Latvijā. Rinkēvičs vērsa uzmanību, ka demokrātiskās valstīs pastāv civilā kontrole pār militāro, tāpēc, kļūstot par ministru, Melnim būs jāatvaļinās no dienesta armijā.
Jaunā aizsardzības ministra pirmais un galvenais uzdevums būtu padarīt nozari pēc iespējas elastīgāku, sacīja valsts pirmā persona. Prezidents citastarp uzsvēra, ka aizsardzības tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un tas, kas derēja pirms pusgada, šodien vairs neder.
Jautāts par koalīcijas nākotni, prezidents atbildēja, ka nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgus secinājumus, bet vispirms ir jāļauj pāris dienas nomierināties politiskajām intrigām un ļaut partijām "nolaist tvaiku", un pēc tam arī būs lielāka skaidrība, vai koalīcija vēl pastāv vai nē.
Šodien prezidentam ir gaidāma iepriekš plānota tikšanās ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), bet nepieciešamības gadījumā viņš neizslēdz konsultācijas ar visām Saeimas frakcijām — gan pozīcijas, gan opozīcijas. "Manas pils vārti ir vaļā visiem politiskajiem spēkiem," sacīja valsts pirmā persona.
Kā ziņots, svētdienas vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par NBS rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.
