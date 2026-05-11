Pamatojoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" ņemto peldūdens paraugu analīžu rezultātiem pirms kārtējās peldsezonas sākuma, galvaspilsētas astoņās oficiālajās peldvietās "Vakarbuļli", "Daugavgrīva", "Vecāķi", "Bābelītis", "Lucavsala", "Lucavsalas līcis", "Rumbula" un "Ķīpsala", kā arī Bolderājas karjerā ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām un minētajās peldvietās ir atļauts peldēties, informē Rīgas pašvaldība.
Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments maija sākumā organizēja peldūdens kvalitātes monitoringu arī 20 citās iedzīvotāju iecienītās peldēšanās vietās Rīgā, no kurām gandrīz visās analīžu rezultāti bija labi. Nedaudz sliktāki peldūdens kvalitātes rādītāji bija iedzīvotāju iecienītā peldēšanās vietā Gaiļezerā pie Hipokrātu ielas pretī Sedas ielai, kur pagaidām peldēšanās nav ieteicama.
Ņemot vērā pieaugošo interesi par ziemas peldēšanos, Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments jau vairākus gadus arī no rudens līdz pavasarim nodrošina peldūdens paraugu ņemšanu vairākās peldvietās un to veic reizi mēnesī. Tāpat šajās peldvietās joprojām pieejamas pārģērbšanās kabīnes, pārvietojamie sanitārie mezgli un pludmales soli. Oficiālā peldsezona sāksies 15. maijā, un patlaban turpinās pludmaļu labiekārtošana.
Visās oficiālajās peldvietās ir atļauts peldēties,
pašiem peldētājiem ievērojot piesardzību un drošību uz ūdens, jo Rīgas pašvaldības policijas glābēji uz vietas glābšanas darbus organizē tikai oficiālajā peldsezonā — no 15. maija līdz 15. septembrim. Pēc sezonas beigām dežūras notiek tikai Vecāķos.
Daugavas peldvietas "Lucavsalas līcis" un "Ķīpsala" saņēmušas izcilu ilglaicīgās kvalitātes novērtējumu pēc ES direktīvas kritērijiem. Pērn Zilais karogs plīvoja trīs peldvietās — Vecāķos, Vakarbuļļos un Bābelītī. Rīgas pašvaldība pērnā gada nogalē pabeidza iedzīvotāju iecienītās atpūtas zonas labiekārtošanu pie Bolderājas karjera, kur sakārtota gan sauszemes, gan zemūdens daļa. Ņemot vērā paveiktos darbus, šī atpūtas zona pretendē uz oficiālās peldvietas statusu. Tuvojoties oficiālajai peldsezonai, departaments turpina sakopt pludmales un veikt nepieciešamos uzlabojumus.
