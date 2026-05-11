Partija "Progresīvie" uzskata, ka premjere Evika Siliņa (JV) nespēj atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būs nosvērts un vispirms Ministru prezidenti aicinās uz sarunu, pirmdien paziņoja "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Politiķis norādīja, ka oficiālu aicinājumu premjerei uz frakcijas sēdi plānots nosūtīt tuvākajā laikā, lai trešdien, 13. maijā, klātienē izrunātu radušos situāciju un jautājumus par valdības darbu.
Vienlaikus Šuvajevs pauda, ka pašlaik
"Progresīvie" neredz, ka Siliņa spētu atbildīgi vadīt valdību,
ņemot vērā pēdējo dienu notikumus. Pēc viņa teiktā, nepieciešams uzklausīt premjeres skaidrojumu par pieņemtajiem lēmumiem un notikušo komunikāciju koalīcijas ietvaros.
Šuvajevs kritizēja Ministru prezidentes rīcību saistībā ar aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) demisijas pieprasīšanu, apgalvojot, ka "Progresīvie" par iespējamo lēmumu iepriekš nav tikuši informēti un to uzzinājuši vien īsi pirms publiskā paziņojuma.
Politiķis uzsvēra, ka spriedzes apstākļos īpaši svarīgi saglabāt atbildīgu un koordinētu rīcību, kā arī izvairīties no aizsardzības sektora iesaistīšanas politiskās domstarpībās.
"Progresīvie" cer, ka gaidāmā tikšanās ar premjeri ļaus iegūt skaidrību par turpmāko rīcību un valdības darba perspektīvām.
Siliņas komunikācijas padomnieks Sandris Sabajevs vēl
nevarēja pateikt, vai Siliņa trešdien ieradīsies uz tikšanos "Progresīvo" frakcijā,
un aicināja šo jautājumu uzdot pēc valdību veidojošo partiju Sadarbības sanāksmes, kas šodien sāksies plkst. 15.
Šuvajevs norādīja — ja Siliņa ar "Progresīvo" Saeimas frakciju trešdien netiksies un prasīs jautājumu izrunāt šodien, viņš to vērtēs kā "ārkārtīgu nekorektu rīcību", steigšanos gluži tāpat, kā tas notika nedēļas nogalē, premjerei aizsteidzoties pa priekšu aizsardzības ministra demisijas paziņojumam.
Viņš norādīja, ka premjerei vajadzētu respektēt "Progresīvo" frakcijas aicinājumu. "Es domāju, ja viņa neieradīsies, tas būs vēstījums pats par sevi," sacīja Šuvajevs.
Politiķis piebilda, ka viņš šodien nedosies uz valdību veidojošo partiju Sadarbības sanāksmi, jo patlaban ir ārkārtīgi neskaidrs sadarbības sanāksmes formāts, kas atrunāts koalīcijas līgumā. Reizē viņš norādīja, ka "Progresīvo" pārstāvis sanāksmē būs, jo tajā tiek risināti aktuālie jautājumi. "Tajā pašā laikā tas ir pietiekami politisks formāts, un, ņemot vērā, ka premjere pēdējo dienu laikā ir rupji pārkāpusi koalīcijas līguma punktus, ir likumsakarīgi, ka man ir jautājums, vai šāda sadarbības sanāksme ir uzskatāma par leģitīmu formātu," teica Šuvajevs.
Politiķis norādīja, ka jautājums par to, vai "Progresīvie" paliks koalīcijā un samierināsies ar to, ka Siliņa aizsardzības ministra amatam virza Melni, būs skaidrs pēc trešdienas sarunas ar premjeri.
Jau ziņots, ka Sprūds svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.
Premjere pirmdien TV3 raidījumā "900 sekundes" atzina, ka "Progresīvajiem" nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvji nepiedalījās svētdienas sarunā. "Es neko viņiem nepiedāvāju, jo es ar viņiem nemaz nevarēju to izrunāt. Viņi vakar uz tikšanos neieradās," teica premjere, piebilstot, ka kultūras ministre Agnese Lāce (P) sarunai pieslēgusies un tad atslēgusies.
Premjere no rīta arī teica, ka Sprūds viņai joprojām neesot ne pazvanījis, ne pateicis, ka viņš atkāpjas. Savukārt pirmdienas pusdienlaikā plānotā abu amatpersonu tikšanās tika atcelta.
Savukārt Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, taujāts par iespējamo tālāko rīcību, ja, piemēram, krīt valdība, pirmdienas rīta pusē žurnālistiem sacīja, ka scenāriji var būt dažādi, taču detaļās ZZS tos nav apspriedusi. Krauze piebilda, ka drošības jomā nav vietas politiskām intrigām vai spēlēm, tāpēc ir jārīkojas pragmatiski, lai tiktu iecelts jauns aizsardzības ministrs. Politiķis akcentēja, ka ZZS ir gatava turpināt darbu koalīcijā. Vienlaikus ZZS norāda, ka savu kandidātu aizsardzības ministra amatam nevirzīs.
