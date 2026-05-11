Eiropas Savienība (ES) gatavo jaunu sankciju paketi Krievijai, un šo sankciju galvenais mērķis būs ēnu flote, kas Maskavai palīdz apiet naftas eksportam noteiktos ierobežojumus, vēsta tīmekļa izdevums "Politico", atsaucoties uz avotiem ES amatpersonu un diplomātu vidū.
Stingrāka flotes kontrole varētu sekmēt svarīga Kremļa ienākumu avota noslēgšanu un pastiprināt spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai panāktu, ka viņš atsakās no savām maksimālistiskajām prasībām iespējamā miera līgumā ar Ukrainu, teikuši izdevuma sarunbiedri.
Šī būs jau 21. sankciju pakete, un tā varētu stāties spēkā jūnija beigās vai jūlija sākumā, norāda izdevums.
Līdztekus soļiem pret ēnu floti sankciju paketē plānots iekļaut pasākumus pret Krievijas bankām, citām finanšu iestādēm un militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kas tirgo Ukrainas labību, izdevumam pauda ES amatpersonas un diplomāti, kas ir pazīstami ar diskusijām.
ES cer atgriezties pie to sankciju apstiprināšanas, ko iepriekš bloķēja Ungārija iepriekšējā premjerministra Viktora Orbāna vadībā.
To vidū ir arī sankcijas Krievijas Pareizticīgās baznīcas patriarham Kirilam, kas atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu.
