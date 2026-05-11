ASV bruņoto spēku raķešu krājumi kara ar Irānu dēļ ir būtiski sarukuši, brīdinājis ASV Senāta Bruņoto spēku komitejas loceklis Marks Kellijs.
"Es domāju, ka ir godīgi teikt - ir šokējoši, cik daudz mēs esam izmantojuši šos krājumus," telekanālam CBS sacīja Kellijs, kurš pārstāv Demokrātu partiju.
Kellijs teica, ka ASV prezidents Donalds Tramps ir ievilcis Savienotās Valstis karā ar Irānu "bez stratēģiska mērķa, bez plāna, bez laika grafika, un tā dēļ mēs esam iztērējuši daudz munīcijas".
Senators teikto pamatoja ar Pentagona sniegto informāciju par munīcijas krājumiem, tostarp raķetēm "Tomahawk", ATACMS un raķetēm, ko izmanto sistēmās "Patriot".
Viņš teica, ka šo krājumu atjaunošanai būtu nepieciešami gadi, nenorādot konkrētus skaitļus.
Kellijs brīdināja, ka ilgstoša konflikta gadījumā ASV varētu nespēt sevi aizsargāt. Tad ASV būtu "sliktākā situācijā, nekā mēs citādi būtu, ja šis karš Irānā nenotiktu", piebilda senators.
Pentagons pašlaik cenšas panākt apstiprinājumu ievērojamam aizsardzības izdevumu palielinājumam. Trampa administrācijas budžeta priekšlikumā 2027. finanšu gadam aizsardzības izdevumiem ir paredzēti gandrīz 1,5 triljoni dolāru - pusotru reizi vairāk nekā 2026. finanšu gadā.
Saskaņā ar Pentagona datiem Irānas karš ASV līdz aprīļa beigām bija izmaksājis aptuveni 25 miljardus dolāru. Šis skaitlis atspoguļo aplēstos kopējos izdevumus, kopš ASV februāra beigās uzbruka Irānai. Lielākā daļa no šiem izdevumiem iztērēta munīcijai.
