Dodoties atpūtā pie dabas, noteikti līdzi jāņem kāds no odu un ērču atbaidīšanas repelentiem, bet, darbojoties un atpūšoties sētā, iespējams izmantot kādu no odu atvairīšanas ierīcēm, ko novieto līdzās.

Kā atvairīt odus uz terases

Odu un citu insektu uzmanības novēršanai lapenē vai uz terases cilvēku tuvumā var novietot pretinsektu lampu vai laternu, kas ar ultravioleto gaismu un siltumu piesaista insektus un tos nobeidz ar strāvu. Ir pieejamas gan uzlādējamas, gan ar elektrību darbināmas ierīces. Lietošanai iekštelpās var iegādāties pavisam nelielu naktslampiņu.

 

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