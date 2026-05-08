ASV Aizsardzības ministrija piektdien publiskojusi iepriekš slepenus dokumentus ar liecībām par neidentificētiem lidojošiem objektiem (NLO).
"Šie dokumenti (..) jau ilgu laiku veicinājuši pamatotas spekulācijas, un ir pienācis laiks amerikāņu tautai pašai tos apskatīt," paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē publiskoti vairāk nekā 160 dokumenti, kuros runāts par NLO. Vienā no dokumentiem, kas datēts ar 1947. gada decembri, iekļauti vairāki ziņojumi par "lidojošiem diskiem".
Ar 1948. gada novembri datētā ASV Gaisa spēku izlūkošanas dokumentā ar norādi "sevišķi slepeni" iekļauti ziņojumi par "neidentificētu lidaparātu" un "lidojošiem šķīvīšiem".
Citā dokumentā aprakstīts 2023. gada incidents, kurā trīs federālo tiesībaizsardzības iestāžu īpašo aģentu komandas neatkarīgi aprakstīja, ka "redzējuši, kā oranžas lodes debesīs izstaro/izlaiž mazākas sarkanas lodes".
ASV prezidents Donalds Tramps februārī deva rīkojumu ASV federālajām aģentūrām sākt apzināt un publiskot valdības lietas, kas saistītas ar NLO un citplanētiešiem, sakot, ka šāda rīcība ir "balstīta uz izrādīto milzīgo interesi". Tajā pašā dienā Tramps arī apgalvoja, ka bijušais prezidents demokrāts Baraks Obama podkāstā par dzīvības pastāvēšanu ārpus Zemes atklājis slepenu informāciju.
"Viņi ir īsti, bet es viņus neesmu redzējis, un viņi netiek turēti (..) 51. zonā," raidījuma vadītājam Braienam Taileram Koenam sacīja Obama, atsaucoties uz slepeno ASV militāro objektu Nevadā, kas ir daudzu NLO sazvērestības teoriju pamatā.
Tramps toreiz žurnālistiem sacīja, ka Obama atklājis slepenu informāciju, un piebilda, ka pats nezina, vai citplanētieši eksistē.
Pēdējos gados interese par NLO ir atdzimusi, un ASV valdība ir pārbaudījusi daudzus ziņojumus par šķietami pārdabiskiem lidaparātiem. Daudzos gadījumos izrādījās, ka cilvēki redzējuši meteoroloģiskos balonus, spiegošanas lidmašīnas vai satelītus.
