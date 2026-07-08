Lai simtiem tūkstošu identitātes karšu īpašnieku varētu turpināt lietot elektronisko parakstu, līdz decembra sākumam steidz izstrādāt tehnoloģisku "apkārtceļu".
No 9. decembra daļai Latvijas iedzīvotāju mainīsies veids, kā elektroniskajam parakstam izmantot savu personas apliecību jeb eID karti. Tas attiecas uz aptuveni 346 000 karšu, kurās izmantota vecāka mikroshēmas versija un kas saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) regulas prasībām zaudēs sertifikācijas derīguma termiņu. Tomēr tehniski novecojušās eID kartes nav jāmaina pirms termiņa – tās joprojām būs derīgas, pilnai funkcionalitātei tiek solīts arī jauns risinājums – attālinātais kvalificētais eParaksts, kura izstrāde un ieviešana varētu izmaksāt ap 300 tūkstošus eiro.
Kopš 9. decembra tehniski nepilnvērtīgas kļūs vairāk nekā 346 000 izsniegto eID karšu. Trešā daļa no tām jeb 116 000 vismaz reizi ir izmantotas paraksta veikšanai, bet ar 112 000 šo karšu parakstīti "eParaksts mobile" līgumi. No ietekmētajām kartēm 90% ir izsniegtas Latvijas pilsoņiem laikā no 2019. gada 2. septembra līdz 2022. gada 2. jūnijam. Ja karte ir izsniegta šajā periodā, tajā ir izmantota ietekmētā mikroshēmas versija.
Ikviens var pārliecināties par savas eID kartes mikroshēmas versiju, ienākot vietnē "www.eidkarte.lv". Ja viss ir kārtībā, parādīsies ziņa: "Tavas eID kartes mikroshēmas versija ir "Cosmo 8.2". Vari turpināt izmantot eID karti kā ierasts, papildus darbības nav nepieciešamas." Savukārt, ja jūsu eID karte ir aprīkota ar "Cosmo 8.1" mikroshēmas versiju, tad saskaņā ar pašlaik solīto pēc 9. decembra būšot iespēja izmantot pašlaik topošo rīku – attālināto kvalificēto elektronisko parakstu.
Izaicinoši termiņi
Pēc 2026. gada 9. decembra "Cosmo 8.1" mikroshēmu QSCD