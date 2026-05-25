Biķernieku trasē aizvadīta konkursa "Latvijas e-Auto" pirmā testu diena, kurā žūrija sākusi vērtēt šogad pieteiktos elektroauto modeļus. Uz starta līnijas atradās 21 no 28 konkursā pieteiktajiem auto.
Konkursa uzvarētājs kļūs zināms pēc fināla testa braucieniem, kas paredzēti šī gada septembra nogalē.
Arī elektroauto izvēlē bieži darbojas vienkāršs princips — labāk vienu reizi pamēģināt, nekā simt reizes dzirdēt no citiem.
Pievienotajā video iespējams iepazīties ar pirmajiem iespaidiem par testētajiem modeļiem un aktuālajām elektroauto tirgus tendencēm.
Pirmā konkursa testu diena norisinājās 20. maijā, kad žūrija uzsāka elektroauto vērtēšanu. Sezonas turpinājumā 5. septembrī pie tirdzniecības centra "Spice" norisināsies "e-Auto diena", kur ar elektroauto jaunumiem varēs iepazīties plašāka sabiedrība.
Savukārt 29. un 30. septembrī žūrijai paredzēti fināla testa braucieni. Konkursa noslēgums un apbalvošanas ceremonija notiks 20. oktobrī Mežaparka estrādes Kokaru zālē.
Šobrīd konkursā pieteiktie auto modeļi:
BMW iX3;
BYD ATTO 3 EVO;
BYD DOLPHIN SURF;
BYD SEAL;
CUPRA Raval;
Ford Explorer EV;
KGM Musso EV;
Kia EV2;
Kia EV5;
Kia PV5 Cargo;
Lexus ES;
Lexus RZ;
Mazda6e;
Mercedes-Benz CLA 350 4M EQ;
Mercedes-Benz GLB 250+ EQ;
Mercedes-Benz GLC EQ SUV;
MG 4 Urban;
MG S6;
Nissan MICRA;
OMODA E5;
Renault 4 E-Tech electric;
Subaru e-Outback;
Subaru Solterra;
Subaru Uncharted;
Toyota bZ4X Touring;
Volvo ES90;
Volvo EX60;
XPENG P7+.
Jaunu konkursa dalībnieku pieteikšana iespējama līdz pat žūrijas fināla testa braucieniem septembra nogalē, kad konkurence var kļūt vēl spraigāka.
"Latvijas e-Auto" ir ikgadējs konkurss, kas iepazīstina sabiedrību ar jaunākajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un elektrisko automobiļu modeļiem Latvijas tirgū. Konkursa ietvaros tiek vērtēts elektroauto nobraukums, uzlādes iespējas, efektivitāte, drošība, komforts, tehnoloģijas un piemērotība ikdienas lietošanai Latvijas apstākļos.
Konkurss pulcē nozares ekspertus, autoražotājus, medijus un auto entuziastus, veicinot plašāku izpratni par e-mobilitātes attīstību Latvijā un palīdzot patērētājiem pieņemt informētākus lēmumus par nākamā auto izvēli.
