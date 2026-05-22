Jaunās valsts atbalsta programmas izsludināšana videi draudzīgu automašīnu iegādei sabiedrībā raisījusi asas diskusijas. Sociālo mediju lietotāji pēdējā laikā novērojuši dīvainu sakritību. Proti, kolīdz valsts paziņoja par vērienīgo finanšu stimulu, vairākos sludinājumu portālos strauji pieaugušas dažu elektroauto cenas, vēsta 360TV Ziņas.
Tādējādi rodas bažas, vai valsts subsīdijas mērķtiecīgi nekropļo tirgu un vai vietējie autotirgotāji neizmanto situāciju, lai savtīgi nopelnītu uz nodokļu maksātāju rēķina. Sludinājumos redzams, ka viena un tā paša elektroauto cena pēc programmas izsludināšanas palielinājusies par vairākiem tūkstošiem eiro.
Nozares eksperts Jānis Bekers apstiprina, ka tirgū patiešām ir fiksēti gadījumi, kad automašīnām cenas tikušas mākslīgi paceltas. Viņš pircējiem stingri rekomendē vērsties pie profesionāļiem, kuri spēj objektīvi novērtēt spēkrata adekvāto vērtību. Kā alternatīvu vietējo komersantu cenu spekulācijām eksperts iesaka apsvērt auto iegādi tieši no Eiropas ar neatkarīgu piegādātāju palīdzību.
Lai saņemtu valsts atbalstu, pircējam vispirms ir jāizvēlas kāds no tirgotājiem, kurš oficiāli piedalās šajā programmā. Tieši komersants noformē visus nepieciešamos dokumentus, un pircējs auto iegādājas ar atlaidi, kas atbilst subsīdijas apmēram. Tomēr praksē šis mehānisms ne vienmēr garantē zemāku gala cenu patērētājam, ja sākuma cena pirms tam ir tikusi paaugstināta.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis norāda, ka programmai šobrīd ir pieteikušies vairāk nekā 120 tirgotāji un ministrija jau ir pievērsusi uzmanību negatīvajiem signāliem. Ministrs uzsver, ka, konstatējot šādus pārkāpumus, negodīgie komersanti no valsts atbalsta programmas tiks izslēgti.
Ekonomisti un finanšu analītiķi gan aicina situāciju vērtēt plašāk, norādot, ka klaja un apzināta cenu celšana vietējā tirgū drīzāk ir uzskatāma par atsevišķiem izņēmuma gadījumiem.
Kārlis Purgailis skaidro, ka elektroauto cenu kāpumam otrreizējā tirgū ir citi, globāli iemesli. Proti, visā Eiropā patlaban ir vērojams straujš pieprasījuma pieaugums pēc elektriskajiem transportlīdzekļiem, ko veicināja degvielas cenu kāpums pēc Irānas konflikta sākuma. Tādējādi vietējās cenu izmaiņas sakritušas ar vispārējām tirgus tendencēm un globālo resursu dārdzību.
Pati valsts atbalsta programma ir plānota ilgtermiņā - līdz pat 2029. gada beigām, un kopumā šim mērķim ir novirzīti 40 miljoni eiro. Šāds lēmums pieņemts, jo iepriekšējā 30 miljonu eiro programma guva milzīgu atsaucību un finansējums beidzās pirms termiņa, ļaujot iedzīvotājiem iegādāties vairāk nekā 6000 videi draudzīgu automašīnu.
Jaunajā periodā valsts sniegtais atbalsts viena elektroauto iegādei svārstīsies robežās no trim līdz pat deviņiem tūkstošiem eiro.
Programmas ietvaros īpaši labvēlīgi nosacījumi un papildu finansiālie bonusi ir paredzēti daudzbērnu ģimenēm. Tāpat uz lielāku valsts atbalstu var cerēt tie iedzīvotāji, kuri būs gatavi nodot utilizācijai savu nolietoto iekšdedzes dzinēja automašīnu vai arī izvēlēsies to ziedot Ukrainas bruņoto spēku atbalstam.
