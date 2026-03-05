Pagājušā gada februārī Ministru prezidente Evika Siliņa valdībā nomainīja trīs ministrus un pavēstīja par valdības "uzrāviena" plānu, piedāvājot tā dēvētās "4x4" prioritātes, kas īstenojamas 2025. gadā.
Tas bija saraksts ar četriem uzdevumiem, kas jāveic katrā no prioritārajām jomām, – drošība, atbalsts ģimenēm, ekonomikas izaugsme un birokrātijas mazināšana par 25%. Par to, kas no šī plāna īstenots, Ministru prezidente informē ikgadējā ziņojumā Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Ziņojumu pirmdien, 2. martā, ārkārtas sēdē izskatīja valdība. Parlamentā premjeres ziņojuma izskatīšana plānota nākamnedēļ.
Pašas Siliņas vērtējumā gandrīz pilnībā izdevies izpildīt pieteikto "valdības uzrāviena" plānu. No 16 punktiem darbs esot jāturpina tikai četros. Kā ziņu raidījumā atstāsta TV3, premjeres ieskatā joprojām izpildes stadijā ir apņemšanās iekārtot 500 patvertnes un rast finansējumu to skaita palielināšanai. Tāpat izpildes procesā ir jauna bērnu pieskatīšanas pakalpojuma ieviešana un pieejamāka veselības aprūpe bērniem. Līdz galam nav izdevies īstenot apņemšanos uzņēmumiem vienkāršot un padarīt lētāku pārkreditēšanos. Savukārt šobrīd vēl tikai sācies darbs, lai vismaz piecus procentus publisko pakalpojumu nodotu privātajam sektoram.
Taču krietni piezemētāk uz ministru sniegumu raugās uzņēmēju organizācijas. Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs premjeres vērtējumu iesaka "dalīt ar trīs". Un, lai gan Tirdzniecības un rūpniecības kamerā atzinīgi vērtē valdības spēju palielināt ieguldījumus aizsardzībā un pieteikto cīņu pret birokrātiju, arī šīs uzņēmēju organizācijas vērtējums par valdības darbu ir piezemētāks. "Es tomēr nebūtu tik pozitīva, ka tas uzrāviens, ko mēs redzam šodien, vai IKP izaugsme, nācis tiešā veidā no šī "4×4 plāna"," TV3 saka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa.
