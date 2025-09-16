Mūziķis Patriks Heislers turpina atgriešanos aktīvā muzikālajā apritē un klausītājiem piedāvā savu jaunāko singlu "Aizeju prom". Dziesma seko pēc pavasarī izdotā skaņdarba "Nezvani".
Patriks atzīst, ka šoreiz radošais process noritējis citādi nekā parasti – vispirms tapa vārdi, kas ilgākā laika posmā veidojušies kā emociju puzle. Tikai pēc tam tiem pievienota melodija, kuras radīšana izrādījās īpaši smalks uzdevums, lai nezaudētu tekstā ielikto noskaņu un emocijas.
"Dziesma ir pārdomas par pasaules problēmām, karu un netaisnību, bet vienlaikus arī par samierināšanos," stāsta mūziķis. Viens no skaņdarba motīviem ir frāze "Nav jābūt svētam, nav jākrīt grēkā", kas noteica dziesmas noskaņu un ritējumu.
Dziesmai tapis arī videoklips, kas veidots ar nelielu devu humora. Tajā klausītāji un skatītāji var paši izvērtēt, kurā pusē viņi atrodas. Klipā saglabāts jau iepriekš izmantotais formāts – teksta un attēla mijiedarbība. Tā tapšanā piedalījušies Gints Stankevičs un Konstantīns Ionovs, ar kuriem Patriks sadarbojās arī pie iepriekšējā video.
Videoklipa pirmizrāde notika DM Bar Riga.
Dziesmas radošā komanda:
Mūzikas un teksta autors – Patriks Heislers.
Producents un aranžētājs – Gints Stankevičs, Patriks Heislers.
Videoklipa režisors un montāža – Konstantīns Ionovs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu