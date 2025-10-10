Dziedātāja un bijusī deputāte Ieva Akuratere žurnālam "Privātā Dzīve" dalījusies savās domās par gaidāmo pensiju indeksāciju, atzīstot, ka dzīve pensijā bez papildu ienākumiem būtu sarežģīta.
"Tas pensijas pielikums ir, tā teikt, aiz pieklājības. Viss milzīgi sadārdzinās, un nekāds pielikums jau nesanāk, labākajā gadījumā – izlīdzināsies," atklāj Akuratere. Viņa uzskata, ka pensijas jāpalielina tikpat regulāri, cik pieaug cenas.
Dziedātāja neslēpj, ka viņas darba stāžs nav liels: "Man nav pārāk liels darba stāžs, un daudziem mūziķiem nebija pamatdarba. Laiks, kad otro reizi studēju, arī nav ieskaitīts stāžā. Manus dokumentus kāds izņēmis no arhīva, un nevaru pat pierādīt, ka esmu studējusi."
Akuratere piebilst: "Par laimi, vēl varu strādāt, citādi vispār nespētu izdzīvot. Būtu jāpārdod savs īpašums. Cenšos veikalā pirkt tikai atlaides un izvēlos ekoloģiskus produktus, kas nav lēti. Tāpēc neesmu nekāda bagātā kundze!"
Plašāk par Ieva Akurateres pensijas izaicinājumiem lasiet žurnāla Privātā Dzīve jaunākajā numurā.
