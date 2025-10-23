Raidījuma "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina nesen dalījās ar kādu sāpīgu notikumu, kas pirms aptuveni diviem gadiem atstāja ievērojamu iespaidu uz viņas veselību un ikdienas dzīvi. Tīrot vecu sienu mājas pagalmā, viņai acī iekļuva kāds puteklis. Sākotnēji tas nešķita nopietns incidents, taču vēlāk radās nopietnas veselības problēmas.
"Pagāja divas dienas un vēl sliktāk man palika. Acī bija ieviesusies sēnīšu infekcija, kas bija izveidojusi čūlu un turpināja saēst radzeni," skaidro Vendija.
Mediķi veica radzenes čūlas manuālu noņemšanu, kas bija ārkārtīgi sāpīga procedūra. Pēc šīs manipulācijas Vendija nedēļu pavadīja stacionārā, bet ārstēšana turpinājās arī pēc izrakstīšanas no slimnīcas. Izrādījās, ka pretsēnīšu medikamentu izmaksas ir ļoti augstas.
"Tās pretsēnīšu infekcijas zāles ir nenormāli dārgas – uz divām nedēļām zāles izmaksā 1200 eiro. Zāles bija jālieto aptuveni pusgadu," viņa atklāj.
Lai gan sākumā šķita, ka stāvoklis uzlabojas, infekcija tomēr turpināja bojāt aci, tāpēc bija nepieciešama radzenes transplantācija. Pirms operācijas bija jāsamazina infekcijas aktivitāte, tādēļ Vendija lūdza palīdzību sabiedrībai, izmantojot sociālos tīklus, lai izstāstītu savu situāciju. Cilvēku reakcija bija ļoti ātra, un viņi palīdzēja savākt naudu ārstniecības izdevumiem.
