Sarunu raidījumā "Burku studijā!" uzmanības centrā nonākusi tēma par šķiršanās procesa emocionālajiem līkločiem. Diskusijā piedalījās realitātes seriāla "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre, kura ar speciālista Kristapa Ozoliņa palīdzību analizēja savu neseno šķiršanos no partnera Jāņa. Tomēr īpaši satriecošu pieredzes stāstu atklāja cita dalībniece — Vendija Karalkina, kuras pagātnes rētas kalpo kā skarbs brīdinājums par toksisku attiecību dabu.
Vendija atklāti stāsta, ka viņas dzīvē bijuši vairāki punkti, kuros nācies pielikt punktu kopdzīvei, taču tieši pēdējā pieredze bijusi vispostošākā. Viņa neslēpj, ka fizisks un emocionāls terors bijusi viņas ikdiena: "Tas ceturtais grābeklis bija ļoti spēcīgs – tās bija fiziski un garīgi vardarbīgas attiecības gan fiziski sāpīgi, gan graujoši psihiski un emocionāli. Tas mani sagrāva pilnībā!"
Stāstot par piedzīvoto, Vendija ieskicē baisu ainu, kurā fiziskas traumas kļuva par fonu piespiedu darbam. Viņa atminas epizodi, kad pat pēc smagiem savainojumiem netika saudzēta: "Kad tevi guļošu spārda ar kājām zābakos – pa galvu, pa degunu, pa žokli. Tev ir lauzts žoklis, smadzeņu satricinājums, bet tevi sūta vienalga iet strādāt un darīt, un apkalpot, cept karbonādes."
Vardarbība skāra ne tikai Vendiju, bet arī viņas bērnu. Kādā dramatiskā brīdī, kad meita mēģināja glābt māti, izsaucot palīdzību, varmāka nepiedodami vērsās pret deviņus gadus veco meiteni: "Deviņgadīgs bērns, atverot durvis, kliedz: "Mammu, mammu! Es aiziešu izsaukt policiju," un bērna galva tiek iespiesta smagās ozolkoka durvīs, kur tiek pārsista gan galva, gan lauzts deguns un asinis plūst aumaļām."
Varmāka izmantoja pilnīgu kontroli un izolāciju, lai liegtu palīdzību, draudot ar vēl briesmīgākām sekām: "[Bērns] otrā istabā sēž, raud, kam pil asinis uz grīdas. Es nedrīkstēju iet istabā pie sava bērna. Man pateica: "Es nositīšu tavu bērnu! Tevi es izģērbšu, izlikšu ārā bez telefona, pliku – tu varēsi iet, kur gribi." Tur apkārt nav nekā, tie ir lauki! [Varmāka turpina:] "Ar tavu bērnu es izdarīšu visu, ko tu pat iedomāties nevari." Saprotiet, tās ir šausmas?"
Bēgšana no varmākas bijis rūpīgi izplānots process. Tā kā partneris nekur nestrādāja un visu laiku uzraudzīja sievieti, Vendijai vajadzēja piecus piegājienus, lai beidzot izrautos no šī gūsta. Katra neveiksme kalpoja kā mācība nākamajam solim.
Tomēr brīvībai ir bijusi augsta cena — pagātnes notikumi neatgriezeniski ietekmējuši Vendijas un viņas meitas attiecības. Meita joprojām nespēj piedot mātei piedzīvoto: "Diemžēl, viņa uzskata, ka...viņa vaino joprojām mani! Mums ar viņu, jā, šī ir mana lielākā kļūda, kas ir sagrāvusi mūsu attiecības."
