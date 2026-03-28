Kanālā "GO3" šobrīd pieejams pašmāju seriāls "Mīļākās", kas varbūt kaut kādā mērā ir iedvesmojies no populārā ārzemju seriāla "Sex And The City" ("Sekss un lielpilsēta"), jo stāsta par sieviešu draudzību pasaulē, kurā valda intrigas. Seriāla galvenās varones ir četras draudzenes – Anna, Signe, Alise, Laura –, kuras dzīvo ļoti atšķirīgu dzīvi. Alises lomu šajā seriālā atveido Leļļu teātra aktrise Malgožata Apse. Viņas stāsts ir patiesi interesants, jo viņas dzimtene ir Polija, bet, ieprecējusies latviešu ģimenē, pārcēlās uz dzīvi Latvijā pirms astoņiem gadiem. Tagad grūti pateikt, ka latviešu valoda nav viņas dzimtā valoda. Sarunā par Poliju, Alises lomu, sieviešu draudzību, dzīvi Latvijā, kino un teātri, kā arī sapņu piepildīšanos.
Seriālā "Mīļākās" ir četras galvenās varones. Tu atveido Alises lomu, kura ir ģimeniskākā, nopietnākā, pareizākā. Kāpēc tevi izvēlējās tieši šai lomai?
Malgožata Apse: Šajā lomā mani saredzēja seriāla režisors. Varu tikai minēt, bet varbūt tāpēc, ka man pašai ir bērns. Man bija iepaticies Alises tēls, jo viņa nav nemaz tik vienpusēja un pašsaprotama. Jā, protams, viņu varētu raksturot kā ģimeniskāko, mierīgāko no visām četrām. Tomēr seriāla sižets attīstās, mainās apkārtējie notikumi, un viņa saskaras ar lieliem izaicinājumiem. Man pašai bija interesanti sekot līdzi tam, kādi būs viņas lēmumi. Piemēram, saistībā ar to, ka viņas vīram ir mīļākā. Savā draudzeņu lokā viņa ir vismierīgākā, tāpēc arī meklē to adrenalīnu, asas emocijas. Alise grib sajust kaut ko vairāk, tāpēc viņa pieļauj kļūdas. Loma tiešām šķita interesanta, jo tēls seriāla laikā mainījās.
Tu pieteicies šim projektam vai tevi uzrunāja seriāla producenti?
Producentu grupa "Seriālu mājas" paši zvanīja man, pati gan par to brīnījos. Jautāju, vai vajag atsūtīt kaut kādas proves, bet viņi teica, ka jau runājuši ar televīziju un redzot tieši mani šajā lomā. Dzirdēt šādus vārdus aktieriem ir pilnīgākā laime. Viņi vienkārši gaidīja manu lēmumu. Pārrunāju ar vīru un uzreiz piekritu. Šis projekts ir vēl viena iespēja attīstīt savu aktiermākslu. Latvijā patiesībā ir maza teātra un kino joma, tāpēc varētu teikt, ka gandrīz visi savā starpā ir pazīstami. Esmu no Polijas, tāpēc varu apgalvot, ka tur tā ir vairākkārt lielāka, tāpēc aktieriem ir grūtāk dabūt darbu. Varu būt tikai pateicīga, ka es kā ārzemniece tomēr varu strādāt šeit, Latvijā. Latviešu valoda nav mana dzimtā valoda, bet cenšos to iemācīties labā līmenī.