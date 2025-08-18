Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" šogad septiņos mēnešos pārvadājusi kopumā 2,901 miljonu pasažieru, kas ir par 4,6% vairāk nekā 2024.gada attiecīgajā periodā, informēja "airBaltic" pārstāvji.
Savukārt veikto lidojumu skaits šogad septiņos mēnešos palielinājies par 2,6% - līdz 26 969.
Tostarp šogad jūlijā "airBaltic" pārvadāja 539 300 pasažieru, kas ir par 4% mazāk nekā pērn jūlijā. Savukārt "airBaltic" veikto lidojumu skaits šogad jūlijā samazinājies par 0,7% - līdz 4455.
Kompānijā norāda, ka lidojumu un pārvadāto pasažieru skaita samazinājums galvenokārt skaidrojams ar šā gada sākumā veiktajiem maršruta tīkla optimizācijas pasākumiem.
"airBaltic" vietu piepildījumu šogad septiņos mēnešos sasniedza 79,5%, kas ir par 0,6 procentpunktiem vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Tostarp jūlijā aviokompānijas vietu piepildījums bija 86,4%, kas ir par 2,4 procentpunktiem mazāk nekā pērn jūlijā.
Pērn jūlijā "airBaltic" pārvadāja 560 100 pasažieru un veica 4485 lidojumu.
"airBaltic" 2024. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.
Šogad pirmajā pusgadā "airBaltic" zaudējumi samazinājās vairākkārtīgi - līdz 1,729 miljoniem eiro, bet koncerna apgrozījums palielinājās par 3% un bija 349,648 miljoni eiro.
Savukārt 2024. gadā "airBaltic" koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023.gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šobrīd Latvijas valstij pieder 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.
Vācijas konkurences uzraugs Federālais karteļu birojs 30. jūnijā atļāva lidsabiedrībai "Lufthansa" iegādāties 10% "airBaltic" akciju. Darījumu varētu pabeigt divu mēnešu laikā, aģentūrai LETA iepriekš sacīja "airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.
Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.
