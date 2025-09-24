Ja kārojas vienkāršas un garšīgas uzkodas, kas ir sāļa, nevis salda, var pagatavot picas rullīšus.
Sastāvdaļas
- saldētās rauga mīklas plāksnes
- kūpināts šķiņķis vai desa
- labi kūstošs siers
- tomātu mērce
Pagatavošana
Mīklu atlaidina, izrullē mazliet plānāku un noziež ar tomātu mērci. Pa virsu uzkaisa rīvētu sieru, sīkos gabaliņos sagrieztu šķiņķi vai desu.
Mīklu sarullē garenā ruletē un sagriež 2–3 cm garos gabaliņos. Tos kārto uz plāts, mazliet piespiež, lai ir plakanāki. Var pārziest ar sakultu olu.
Cep aptuveni 180 grādos 15 minūtes.
Pildījumā var likt tikai sieru, var pievienot zaļumus, marinētus gurķīšus. Protams, garšīgi būs arī picas rullīši no pašu gatavotas rauga mīklas.
