Salīdzinot ar citām upeņu šķirnēm upenes ‘Māra’ esot visvēlākās. Kā šo šķirni audzēt? Jautā Inese Madonā.

Šķirne ‘Māra’ (‘Māra Eglīte’) izveidota Latvijā. Tai ogas ienākas ļoti vēlu. Krūms ir spēcīgi augošs, plats, diezgan skrajš, ik vasaru mātesaugs izdzen 1,5 m garas atvases. Ļoti laba ražība. Ogas ir lielas, garenas, stingras, paskābas, ar biezu miziņu, garos ķekaros. 

Var izmantot gan svaigam patēriņam, gan pārstrādei – saldēšanai, sukādēm (ja vāc nepārgatavojušās ogas), vīna gatavošanai (dzērienam ir spēcīgs upeņu aromāts un skaista krāsa, ja lasa pārgatavas ogas). 

