Vai laika posmi, kad cilvēks ir darbnespējīgs – gan pašam slimojot, gan kopjot slimu bērnu, tiek ieskaitīti darba stāžā un tiks ņemti vērā, aprēķinot vecuma pensiju? Jautā Vera I.

“Darbnespējas lapu A maksā darba devējs. Tātad no slimības naudas, tāpat kā no darba algas darba ņēmējs ir apdrošināts pensijai, un šis laika periods tiek ieskaitīts apdrošināšanas stāžā,” paskaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Sanita Letapura.

Savukārt darbnespējas lapu B apmaksā valsts (VSAA), piešķirot cilvēkam slimības pabalstu. Laikā, kurā cilvēks saņem slimības pabalstu (par sevi vai par slima bērna kopšanu), valsts par viņu veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no valsts budžeta vairākiem sociālajiem riskiem, to skaitā pensijai. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē