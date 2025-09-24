Fermentētos ābolus vari ēst kā uzkodu pie gaļas, salātos vai pievienot graudaugiem.
Sastāvdaļas
- Cieti, svaigi āboli (vēlams nelieli vai vidēji, nebojāti)
- Sāls (bez joda) – 1 ēdamkarote uz 1 litru ūdens
- Ūdens (vārīts un atdzesēts vai filtrēts)
- Pēc vēlēšanās: kanēlis, krustnagliņas, medus, ķiploks, pipari, upeņu lapas, diļļu kāti utt.
Pagatavošana
1. Sagatavo ābolus. Nomazgā un sagriez 4 daļās vai atstāj veselus, ja ir nelieli. Izgriez bojātās vietas.
2. Pagatavo fermentācijas šķīdumu. Fermentācijas šķīdums ir sāls šķīdums (1 ēdamkarote sāls uz 1 litru ūdens). Ja vēlies maigu fermentāciju, pievieno 1–2 tējkarotes medus.
3. Saliec burkās vai traukā. Lielā stikla burkā vai keramikas traukā liec ābolus un garšvielas (piemēram, kanēļa standziņas, krustnagliņas, upeņu lapas).
4. Pārlej ar sālījumu. Pilnībā pārklāj ābolus ar šķidrumu. Ja nepieciešams, uzliec presi vai svaru (piemēram, tīru ūdens burku vai akmeni), lai āboli paliek zem šķidruma. Nosedz ar auduma vāku, lai var elpot, bet nepiekļūst mušas.
5. Fermentēšana. Turi tumšā vietā istabas temperatūrā 5–10 dienas. Ik dienu pārbaudi un nospied ābolu gabaliņus zem šķidruma. Kad garša ir patīkami skābena (kā maigi skābēti gurķi) – āboli ir gatavi.
6. Uzglabāšana. Glabā vēsā vietā – pagrabā vai ledusskapī – cieši noslēgtā burkā.
Fermentācijas laikā var parādīties putas vai burbuļi – tas ir normāli. Pārliecinies, ka visi āboli ir zem šķidruma.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem