Pankūkas ir viens no tiem ēdieniem, kas spēj vienot ģimeni pie galda jebkurā dienas laikā. Kad tās piepilda ar gaļu, sieru, garnelēm, dārzeņiem vai augļiem, maltīte pārtop īstos gardēžu svētkos.
“Pankūkām var pagatavot dažādus pildījumus, lai ēdējiem būtu lielāka izvēle,” teic pieredzējusī pavāre Astrida Čeppe. “Piemēram, uz pannas nelielā taukvielu daudzumā var pasutināt Ķīnas kāpostu, kam garšas dažādībai pievieno strēmelēs sagrieztu papriku, bet asumam čili. Pildījumam var izmantot ar sīpoliņu saceptas gailenes vai šampinjonus. Ja garšo biezpiens, tam var pievienot sagrieztus žāvētus augļus vai rozīnes un pildīt plānajās pankūkās.”
Ja gribas baudīt izcilas gaļas pankūkas, vajadzēs vairāk papūlēties. “Teļa vai liellopa gaļu ar kaulu vāra kopā ar garšaugiem un saknēm (selerija, sīpoli, burkāni, pētersīļi, puravs, graudu pipari, lauru lapa), līdz gaļa mīksta. To atdala no kauliem, samaļ kopā ar sīpoliem, pievieno sasmalcinātu vārītu olu, un pildījums, ko likt plānajās pankūkās, ir gatavs,” skaidro zinošā pavāre.
Ja nav laika un pacietības, lai vārītu gaļu, pankūku pildījumam var izmantot tītara, vistas vai liellopa malto gaļu, ko sacep ar sīpoliem, mazliet pasutina, pievieno sakapātu vārītu olu, zaļumiņus, samaisa un pilda plānajās pankūkās.
Pavāre iesaka vēl vienu pildījuma versiju spinātu pankūkām: izvāra kartupeļus, sastampā, pievieno pienu un sviestu un samaisa. Tad masai pieliek ar sīpoliem saceptu žāvētu cauraudzīti un sajauc, pilda spinātu pankūkās.
Pildītās auzu pilngraudu pankūkas
- 250 g auzu pilngraudu miltu
- 4 olas
- 20 g kausēta sviesta
- 450 ml ūdens
- 1 ēdamkarote brūnā cukura
- šķipsna sāls
- eļļa cepšanai
Pildījumam:
- āboli
- valrieksti
- brūklenes
- kanēlis
- cukurs
Miltus, cukuru un sāli ber bļodā, samaisa. Pievieno sakultas olas, ar putojamo slotiņu maisot masu, pamazām pielej ūdeni, līdz izveidojas viendabīga mīkla. Pieliek izkausēto sviestu, samaisa un ļauj mīklai nostāvēties.
Gatavo mīklu lej uz sakarsētas pannas un cep tik lielas pankūkas, kādas vēlas.
Pildījumam ābolus nomizo un sagriež strēmelītēs, uzbārsta kanēli un cukuru, pievieno drupinātus valriekstus, brūklenes un samaisa.
Ja ir vēlēšanās, pildījumam var pielikt arī sīki sagrieztu selerijas kātu, kas bagātinās garšu un struktūru.
Pildījumu kārto uz pankūkas, tad pankūku saritina rullītī vai saloka un apcep sviestā vai eļļā.
Ūdens vietā mīklai var pievienot pienu vai auzu pienu, bet pildījumam izmantot arī banānus, bumbierus vai ogas.
Labam rezultātam
- Plānās pankūkas pildīšanai der vislabāk, jo tās ir viegli satīt, kā arī nepārslogo ēdienu ar garšām.
- Pankūkām jābūt ne pārāk sausām un ne pārāk mīkstām. Tām jābūt elastīgām, lai nepārplīstu, un pietiekami stingrām, lai noturētu pildījumu.
- Pirms pildīšanas pankūkas jāatdzesē – siltas tās var saplaisāt, ja liek karstu vai mitru pildījumu.
- Ja pildījums ir pārāk sulīgs, pankūkas var izmirkt. Tāpēc gaļu un dārzeņus pirms pildīšanas ieteicams apcept un notecināt.
- Daudzas pildītās pankūkas garšo vēl labāk, ja tās viegli apcep sviestā.
