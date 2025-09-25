Septembra nogale ir bagāta ar dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
25. septembrī 14–19 pie Ropažu bibliotēkas mājražotāju un amatnieku Miķeļdienas tirdziņš.
26. septembrī 16:00 Valmieras novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā tikšanās ar dzejnieci, rokraksta analīzes speciālisti Iritu Rozentāli.
27. septembrī 9–17 Doma laukumā tradicionālais Miķeļdienas gadatirgus Visas dienas garumā krāšņa skatuves programma, uzstāsies Rīgas folkloras kopas, orķestri un deju kolektīvi.
27. septembrī 7–14 Rudens gadatirgus Ērgļos. 10:00 jaunā Tirgus laukuma atklāšana Stacijas ielā 5.
27. septembrī 10–14 Rudens ražas tirdziņš Ogrē, Brīvības ielas un Bērzu alejas gājēju posmos.
27. septembrī 11–16 Ādažos, Līgo laukumā, Miķeļdienas svētku gadatirgus.
28. septembrī 9–14 Kandavas promenādē tradicionālais Miķeļdienas pasākums Karalis kartupelis. Paredzēta plaša kultūras programma dažādām gaumēm un vecumiem. Savukārt Vecpilsētas laukumā tajā pašā laikā tradicionālais Miķeļtirgus.
Zinātnieku nakts
26. septembrī visā Latvijā norisināsies Eiropas Zinātnieku nakts, sniedzot iespēju iepazīt zinātni aizraujošā un saprotamā veidā. Vairāk nekā 30 norises vietās notiks daudzveidīgas aktivitātes: eksperimenti, ekskursijas, zinātnes darbnīcas, sarunas ar pētniekiem, interaktīvi stāsti.
Ar vēstījumu Atklāj sevī pētnieka gēnu! ikviens interesents aicināts atklāt sevī zinātkāri, iepazīt zinātnes pasauli, uzzinot personīgos stāstus un piedzīvojot radošas aktivitātes. Būs iespēja satikt zinātniekus, ielūkoties laboratorijās un saprast, kā ikviens no mums var būt daļa no zinātnes stāsta.
Bezmaksas pasākumi būs pieejami dažādās Latvijas pilsētās: Rīgā, Jelgavā, Dobelē, Ventspilī, Valmierā, Salaspilī, Cēsīs, Liepājā, Daugavpilī un citviet, sniedzot iespēju plašākai sabiedrībai iepazīt zinātnes pasauli neatkarīgi no vecuma vai interesēm. Norises vietas un programmas: ej.uz/ZinatniekuNakts2025.
27. septembrī no pulksten 11 līdz 17 Smiltenes novada muzejā Mēru muižā Bilskas pagastā norisināsies Latvijas sēņu festivāls MIKOFEST. Šis ir jauns ceļojošs pasākums, kas katru gadu notiek citā Latvijas novadā, lai iepazīstinātu sabiedrību ar sēņu daudzveidību mūsu valstī un izceltu to vākšanas un izmantošanas iespējas saistībā ar novadu vēsturi, kultūru un tradīcijām. Būs aplūkojamas vairākas ar sēnēm saistītas izstādes: dažādas sēņu sugas, Latvijas pirmā sēņu pētnieka F. E. Štolla sēņu gleznu oriģināli u.c. Notiks lekcijas par ārstnieciskajām un indīgajām sēnēm, būs iespēja piedalīties sēņu audzēšanas meistarklasē un aprunāties ar sēņu audzētājiem. Jaunie sēņotāji varēs iemēģināt roku papīra darināšanā no sēnēm un uzzināt, kā iekurt ugunskuru ar iekuriem, kas izgatavoti no sēnēm.
Pasākumu kuplinās Jānis Krūmiņš no grupas Apvedceļš un folkloras kopa Rudzupuķe. Būs unikāla satura gadatirgus, kurā piedāvātie produkti tieši vai pastarpināti saistīti ar sēnēm. Ieeja pasākumā bez maksas. Sīkāka informācija: smiltenesnovads.lv.
