Maigi un saldi, bez sāļuma garšas. Tos var pasniegt gan kā uzkodu, gan kā saldo ēdienu maltītes noslēgumā.
Sastāvdaļas
- 2 bumbieri
- 100 g rikotas vai krēmsiera
- 1 ēdamkarote pūdercukura vai vijīga medus
- ½ tējkarotes vaniļas cukura
- sauja sasmalcinātu mandeļu vai pistāciju
- kanēlis, piparmētras lapiņas (pēc izvēles)
Pagatavošana
1. Gatavo siera krēmu. Sajauc rikotu ar medu un vaniļas cukuru, maisi, līdz iegūsti vieglu krēmu.
2. Sagatavo bumbierus. Bumbierus pārgriez un izņem serdi. Katru pusi piepildi ar rikotas krēmu. Pārkaisi ar riekstiem un, ja vēlies, kanēli vai sasmalcinātu piparmētru.
3. Pasniegšana. Pasniedz uzreiz vai atdzesētu ledusskapī. Pildītie bumbieri lieliski sader ar glāzi baltvīna vai dzirkstošā ūdens ar citronu.
