Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Pie medus pārstrādes uzņēmuma Lūšu Drava saimniekiem Leldes un Jāņa Lūšiem dodamies laikā, kad čaklo medus vācēju aktīvā sezona strauji tuvojas noslēgumam. Šīs nedēļas žurnālā Lelde un Jānis stāsta gan par darbošanos dravā, gan uzņēmējdarbības izaicinājumiem.
Vēl žurnālā lasiet:
- Darbnespējas laiks - vai ieskaita darba stāžā?
- Cik ilgi derīgs īpašuma vērtējums
- Labākās ķirbju šķirnes gatavošanai un dekoriem. Iesaka "Mazzemnieku" saimniece Ingrīda Kuzmicka
- Kā pārziemināt liellapu hortenziju
- Kapvietas sagatavošanai ziemai
- Tīrām pirti!
- Cik bieži jātīra aka?
- Gatavojam pildītas pankūkas - 4 receptes
- Kādu putekļusūcēju izvēlēties
- Vingrinājumi, kā trenēt līdzsvaru
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.