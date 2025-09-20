No 20. septembra sestdienu vakaros pulksten 20.40 TV3 skatītājus priecēs normāls vakara šovs "Divi Krauzes", kas būs sirsnīgs un dzīvespriecīgs vakara sarunu šovs ar humora dzirksti. Tā būs iespēja ielūkoties, kas notiek aizkulisēs pirms lielā šova sākuma – tajā brīdī, kad gludekļi vēl svilpo, mikrofoni čerkst un kāds meklē savu "īsto" žaketi.
Uz skatuves redzēsim divus labi pazīstamus un skatītāju iemīļotus brāļus – Arni un Valteru Krauzes. Viņi apspriedīs gan lielos jautājumus – piemēram, vai mēs, latvieši, dzīvojam labi vai vienkārši normāli? –, gan gluži ikdienišķas mīklas: kurā novadā šogad vislabākie gurķi, kur Jelgavas pusē atrast bagātīgākās sēņu vietas un ko īsti darīt, kad nāk raudiens.
"Es diez vai kādreiz vadīšu kāzas, kā to dara Valters, un diez vai viņš ar nopietnu seju kādreiz sēdēs pie ziņu galda. Taču uz vienu kopīgu projektu mēs esam sarosījušies – tāds normāls raidījums, kurā uz mūsu bieži vien pelēcīgo ikdienu paraudzīsimies ar smaidu un dzīvesprieku," par gaidāmo raidījumu atklāj Arnis.
Katrā raidījumā Arnim un Valteram pievienosies divi viesi – spilgtas personības no dažādām paaudzēm un jomām, kā arī tapieris Matīss Žilinskis, kurš parūpēsies par muzikālo noskaņu. Šarmanti haotiskajai atmosfērai punktu uz "i" pieliks arī citi televīzijā un sociālajos tīklos labi zināmi tēli.
"Mēs ar Arni televīzijā darbojamies jau vairāk nekā 25 gadus, bet vienā raidījumā līdz šim nebijām satikušies. Manuprāt, tas būs normāls raidījums – Arnis ar savu ziņu pieredzi, es ar izklaides žanru –, kopā noteikti būs interesanti gan skatītājiem, gan mums pašiem," uzsver Valters.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu