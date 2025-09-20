Latvijas Televīzijas skatītājiem kopā ar aktrisi Ingu Misāni-Grasbergu un žurnālisti Keitu Rožāni vairākās sērijās raidījumā "Neatklātā Latgale" ir iespēja doties nelielā ceļojumā pa zilo ezeru un Māras zemi – krāšņu, daudzbalsīgu un reizēm noslēpumainu. Šis ir viens no vairākiem raidījumu cikliem, kurā tiek apskatīti dažādi Latvijas novadi, meklējot nezināmās un neatklātās vietas. Sarunā ar žurnālisti Keitu Rožāni par kontrastiem Latgalē, viņu neizmērojamo sirsnību, dabas bagātībām un stereotipiem.

Latgale ir mājīga? Bieži runā par viesmīlību un sirsnību – vai tā tiešām ir?

Latgaļu viesmīlība un sirsnība vijās visam cauri. Lai arī uz kādām mājām mēs dotos, vienmēr bija klāti galdi. Noteikti bija uzklāts visskaistākais gald­auts un uzliktas svētku glāzes. Varēja redzēt, ka cilvēki mūs tiešām bija ļoti gaidījuši, taču viņi to nedarīja tikai tāpēc, ka mēs filmējam raidījumu. Vairākas reizes bijām nejauši un neplānoti iemaldījušies svešās sētās. Sākumā domāju, ka sagādājam viņiem visai lielas bažas, jo mums līdzi bija divas lielas kameras, taču tas cilvēkus nenobiedēja. Pēc īsa brīža viņi jau nesa cienastu – jebko, kas pašiem bija mājās. Sākumā vietējie nedaudz šaubījās, bet ļoti ātri atmaiga.

Vai cilvēkiem nebija iebildumu pret filmēšanas kamerām?

Ņemot vērā, ka raidījums ir dokumentāls, tad domāju, ka kameru klātbūtni viņi juta mazāk. Mēs kopā ar Ingu Misāni-Grasbergu pašas iesaistījāmies visos procesos. Ja devāmies ciemos pie boksera, tad arī vilkām rokās boksa cimdus 

