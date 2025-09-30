Uzmanības centrā pēkšņi atkal nonākusi Stambulas konvencija. Kāpēc tā? Savā ziņā šis vārdu savienojums Latvijā jau no sākta gala nav stāsts par konkrētu dokumentu un tā saturu, bet drīzāk kaut ko līdzīgu politiskajam barometram – vai lielāka noteikšana ir sevi par konservatīvajiem saucošajiem (pozicionējas pret konvenciju) vai liberālajiem un kreisajiem (konvenciju pasniedz gandrīz kā eksistenciālu jautājumu). 

No loģikas viedokļa Stambulas konvencijas esamībai vai neesamībai it kā nevajadzētu būt traucēklim cīnīties pret vardarbību, ja vien ir tāda apņēmība, tomēr mums tas ir aizgājis tādā "visu vai neko" līmenī. Tomēr pēdējie ar šo ideoloģisko grūstīšanos saistītie notikumi ir atgādinājuši arī citus ļoti nepatīkamus Latvijas politikas vaibstus, proti, tās koruptīvo vidi un tirgošanos ar ietekmi, ko pašreizējās koalīcijas dalībnieki sākuši demonstrēt diezgan atklāti.

Pēc 14. Saeimas vēlēšanu rezultātiem šķita, ka šī sasaukuma laikā spēku samēra dēļ Stambulas konvencija diez vai tiks ratificēta, bet "Jaunās Vienotības" ("JV") meistarstiķis, gāžot pašai savu Ministru kabinetu un konvenciju nosakot kā vienu no priekšnoteikumiem jaunas valdības izveidei, ļāva to tomēr paveikt. Pati jaunā koalīcija tolaik īpaši pacentās, lai pasniegtu to kā savu ideoloģisko uzvaru. Tas, kur kļūdījās "JV" – domājot, ka līdz ar to šis pretstāves simbols ir zudis. Izrādās, ka tā nav.

Protams, galvenajā lomā šajā stāstā ir Zaļo un zemnieku savienība. Pirms diviem gadiem neviens negaidīja, ka tā pēkšņi piesliesies liberālajam spārnam, tomēr nenoliedzami zaļzemnieki par to tika labi atalgoti ar iespēju atkal nokļūt pie varas pēc ilgstošas nīkšanas opozīcijā. Kas varbūt vēl būtiskāk par vietām valdībā – faktiski "Jaunā Vienotība" un "Progresīvie" noņēma ZZS oligarhu partijas zīmogu, pasakot, ka saites ar Aivaru Lembergu nav būtiskas, ja vien viņš pats nebrauc uz Rīgu un nesēž pie koalīcijas galda. "Progresīvie" sev ērti noformulēja, ka tā ir premjeres Evikas Siliņas ("JV") atbildība, lai šī ietekme publiski nekur neparādītos, un viss varēja notikt.

Aizvadītajā nedēļā opozīcijas rosinātais balsojums par izstāšanos no Stambulas konvencijas (precīzāk, jautājuma nodošanu izskatīšanās Ārlietu komisijā) bez ZZS balsīm tiktu noraidīts un būtu labākajā gadījumā vien īsziņa interneta medijos. Ar ZZS tas kļuvis par nedēļas, bet, iespējams, mēneša galveno politisko notikumu un iemeslu runām par valdības krišanu. Tiesa, skaidri pamatot, kāpēc pirms diviem gadiem balsojusi par, turklāt vēl toreizējā labklājības ministra Ulda Auguļa personā kvēli aizstāvot konvenciju, bet tagad jau nostājusies pret, ZZS nespēj. Varam minēt. Piemēram, nav nekāds noslēpums, ka ZZS ir tas politiskais spēks, kas diezgan cītīgi pasūta un analizē socioloģisko aptauju datus. Ja tur ir parādījies kāds trauksmains signāls, ka vēlētājiem šī "Vienotības/"Progresīvo"" piebalsotāja loma īsti nav saprotama, tad skaidrs, ka jāsāk rīkoties, lai to mainītu. Varbūt kāds arī atcerējies Jaunās konservatīvās partijas pieredzi... Protams, šī spēle var būt arī izvērstāka, ne vien kā daļa no pirmsvēlēšanu kampaņas, 

