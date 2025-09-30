Pēc sešu gadu pārtraukuma par pasaules čempionu motošosejā kļuvis leģendārais spānis Marks Markess, kuram šis kopumā ir septītais tituls.
17. posmā Japānā Markess finišēja otrais aiz komandas biedra Frančesko Banjajas un četrus posmus pirms sezonas beigām kļuva konkurentiem neaizsniedzams. Trīsdesmit divus gadus vecais Markess šogad uzvarējis 11 posmos un tikai divos nav bijis uz goda pjedestāla. Stabilu otro vietu kopvērtējumā ieņem viņa trīs gadus jaunākais brālis Alekss Markess, kuram līdz šim labākais rezultāts bija astotā pozīcija pērn. Pasaules čempionāta pirmajā septiņniekā ir vien Spānijas un Itālijas pārstāvji, bet pirmajā desmitniekā vēl arī divi francūži. Šosezon startējuši 27 motobraucēji, no viņiem 12 ir spāņi.
Marks Markess par pasaules čempionu "MotoGP" klasē kļuva jau savā debijas sezonā 20 gadu vecumā, un tam sekoja vēl pieci tituli sešos gados. Triumfa periodu pārtrauca vairākas traumas 2019. un 2020. gadā, aizpērn viņš pēc līguma beigām pārtrauca sadarbību ar savu ilggadējo komandu "Honda" un pārsēdās uz "Ducati" motocikla, atgūstot kādreizējo ātrumu. Septiņi pasaules čempiona tituli ir arī itālietim Valentino Rosi, kurš tos izcīnīja no 2001. līdz 2009. gadam, bet rekordists ar astoņiem ir viņa tautietis Džakomo Agostini. Markess ir pirmais, kura pirmo titulu no pagaidām pēdējā šķir tik ilgs laiks – 12 gadi.