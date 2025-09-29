Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" grupa pirmdien paziņoja, ka likvidēs 4000 darbavietu jeb gandrīz 4% no kopējā darbavietu skaita, tai cenšoties digitalizēt, automatizēt un konsolidēt pārvaldības procesus.
"Lufthansa" norāda, ka vairums darbavietu tiks likvidētas Vācijā, un šos restrukturizācijas pasākumus paredzēts īstenot līdz 2030. gadam, ietekmējot uzņēmuma administratīvos procesus.
""Lufthansa" grupa pārskata, kuras darbības nākotnē vairs nebūs nepieciešamas, piemēram, darba dublēšanās dēļ," teikts uzņēmuma paziņojumā. "Jo sevišķi būtiskās izmaiņas, ko rada digitalizācija un mākslīgā intelekta aizvien plašāka izmantošana, nodrošinās lielāku efektivitāti vairākās jomās un procesos."
"Lufthansa" grupa šobrīd nodarbina aptuveni 103 000 cilvēku.
"Lufthansa" grupā ietilpst arī Austrijas nacionālā lidsabiedrība "Austrian Airlines", Šveices nacionālā aviokompānija "Swiss", Beļģijas nacionālā lidsabiedrība "Brussels Airlines" un Vācijas zemo cenu aviokompānija "Eurowings", kā arī nesen iegādātā Itālijas nacionālā lidsabiedrība "ITA Airways".
Kā ziņots, šogad augusta beigās "Lufthansa" kļuva par Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" akcionāru, tās īpašumā nonākot 10% akciju.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.
