Pēdējā laikā Eiropas Savienībā atjaunojusies diskusija par jauna regulējuma, tā saucamā "Chat Control" jeb "tērzēšanas kontroles", ieviešanu. 

Tā mērķis – pasargāt bērnus no nevēlamas informācijas internetā un sociālajos tīklos. Galvenais iemesls, kāpēc tik svarīga regulējuma ieviešana joprojām kavējas, – nav skaidrs, kā pasargāt bērnus un vienlaikus nepārkāpt cilvēku tiesības uz privātumu. Jo "tērzēšanas kontrole" ir nekas cits kā elektroniskās korespondences atvēršana un lasīšana. Tas, ka modernajā laikmetā to dara nevis cilvēks, bet īpaša datorprogramma, lietas būtību nemaina. Viena no demokrātijas pazīmēm ir privātās dzīves neaizskaramība. Arī Latvijas Satversmes 96. pants saka: "Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību." Šī pretruna tad arī ir galvenais iemesls, kāpēc dažas ietekmīgas ES valstis (Austrija, Beļģija, Nīderlande, Polija, Somija) neatbalsta "tērzēšanas kontroles" ieviešanu. Saprotams, neviens jau neiestājas pret bērnu aizsardzību internetā. Jautājums – kā to izdarīt? Viens no ieteikumiem – strikti nodalīt pilngadīgu un nepilngadīgu personu viedierīces, automātiskai skenēšanai pakļaujot vien nepilngadīgu personu izmantoto saturu un saraksti. Likums nosaka, ka līdz pilngadības sasniegšanai personas civiltiesiskā rīcībspēja ir ierobežota. Ja jau nepilngadīgām personām ir liegta piekļuve tabakai, alkoholam un azartspēlēm, tad pats par sevi saprotams ir arī aizliegums iepazīties un dalīties ar saturu "tikai pieaugušajiem". Vienlaikus jāapzinās – tehnoloģijas mainās tik strauji, ka šodienas risinājumi rīt jau būs vēsture. Turklāt pirmie, kuri iemācīsies apiet aizliegumus, būs tieši jaunieši.

Tikmēr diskusija par un ap "tērzēšanas kontroli" atklāj kādu dziļāku modernās sabiedrības problēmu. Proti – pārliecību, ka daudzas lietas var atrisināt ar lielāku novērošanu, kontroli, izsekošanu utt. Un tad nav ko brīnīties, ka nopietnas iestādes spiestas nodarboties ar patiesībā neeksistējošu problēmu risināšanu. Nesen Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sniegusi atzinumu par dziesmas "Alumīnija cūka" iekļaušanu Latvijas Sabiedriskā medija saturā. Izrādās, kāds cilvēks, kurš atzinumā dēvēts par "iesniedzēju", vērsis ombuda uzmanību uz grupas "Labvēlīgais Tips" dziesmu "Alumīnija cūka". 

