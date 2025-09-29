Latvijas parasportists Aigars Apinis pirmdien Indijā notiekošajā pasaules čempionātā paravieglatlētikā izcīnīja uzvaru diska mešanas sacensībās.
Apinis startēja F53 grupā un labākajā no sešiem mēģinājumiem disku raidīja 19,32 metrus tālu. Vēl četros mēģinājumos Latvijas parasportists pārsniedza 19 metru robežu, bet vienā mēģinājumā līdz 19 metriem pietrūka viens centimetrs.
Sudraba medaļu ar rezultātu 19,29 metri izcīnīja brazīlietis Andrē Roča, kuram tas bija vienīgais metiens tālāks par 19 metriem. Savukārt pie bronzas godalgas ar 18,09 metrus tālu raidījumu tika horvāts Velimirs Sandors.
Kopumā šajā grupā sacensībās piedalījās astoņi diska metēji.
Jau ziņots, ka svētdien F12 grupā sudraba medaļu lodes grūšanā izcīnīja Emīls Dzilna.
Latviju šajā čempionātā pārstāv Diāna Krūmiņa, Aigars Apinis, Emīls Dzilna un Raivo Maksims.
Meistarsacīkstes bijušā Indijas premjerministra Džavāharlāla Nehru nosauktajā stadionā norisināsies līdz nedēļas beigām.
Ņūdeli uzņem vēsturē 12. pasaules čempionātu paravieglatlētikā. Āzijā tas norisinās ceturto reizi, iepriekš šai pasaules daļai to rīkojot 2015. gadā Dohā, 2019. gadā Dubaijā un 2024. gadā Kobē.
