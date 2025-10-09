Nobela prēmija ķīmijā šogad piešķirta japānim Susumu Kitagavam. Lielbritānijā dzimušajam Ričardam Robsonam un Jordānijā dzimušajam ASV zinātniekam Omaram M. Jagi par tā dēvēto metāla organisko karkasu izstrādi, trešdien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija.
"Šīs konstrukcijas, metāla organiskos karkasus, var izmantot, lai iegūtu ūdeni no tuksneša gaisa, uztvertu oglekļa dioksīdu, uzglabātu toksiskas gāzes vai katalizētu ķīmiskas reakcijas," paziņoja akadēmija. Komentētāji jau gadiem ilgi bija izteikuši pieņēmumu, ka Jagi ir spēcīgs pretendents uz balvu, un līdzās tam bieži izskanēja arī Kitagavas vārds. Robsons ir saistīts ar Melburnas Universitāti Austrālijā, Kitagava – ar Japānas Kioto Universitāti, bet Jagi – ar Kalifornijas Universitāti Bērklijā. Nobela prēmiju ķīmijā pērn saņēma amerikāņi Deivids Beikers un Džons Džampers, kā arī brits Demiss Hasabiss par darbu proteīnu struktūras prognozēšanā, izmantojot mākslīgo intelektu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu