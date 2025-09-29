Trešdien, 1. oktobrī, sāksies dzinējmedību sezona, kuras laikā atļauts rīkot kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretim mednieku līnijai, informēja Valsts meža dienestā (VMD).
Dienestā atgādina, ka visus nomedītos dzīvniekus ir nepieciešams reģistrēt mobilajā lietotnē "Mednis". Tāpat medību dalībniekiem pirms katrām dzinējmedībām nepieciešams atkārtot medību drošības prasības.
Vienlaikus VMD aicina medniekus izvērtēt nepieciešamību doties dzinējmedībās jau pašā sezonas sākumā. Tā kā pameža lapojuma dēļ ir ierobežota redzamība, medniekiem jābūt īpaši uzmanīgiem un jāatceras, ka mežā var atrasties ogotāji, sēņotāji un citi atpūtnieki.
Iedzīvotājiem, kuri nevēlas mežā nejauši sastapties ar medniekiem, VMD iesaka doties uz mežu spilgtā, labi pamanāmā apģērbā, kā arī netuvoties šāvieniem un dzinēju radītajiem trokšņiem. Izdzirdot šāvienu netālu, ir būtiski likt darīt zināmu savu klātbūtni ar skaļāku uzvedību, savukārt suni mežā ir vēlams turēt pavadā, lai tas nenoklīst vai nepazūd dzīvnieku alās.
Dienestā informē, ka dzinējmedību laikā arī medniekiem un dzinējiem ir jāvalkā spilgtas krāsas apģērba elementi, kas padara cilvēku viegli pamanāmu. Tāpat medību laikā medniekiem ir obligāti jāievēro stingras drošības prasības, tostarp šaut tikai pa skaidri redzamu un atpazītu mērķi, nešaut pa mednieku līniju, ievērot noteiktos šaušanas sektorus, patvarīgi nepamest savu vietu uz mednieku līnijas un uzmanīgi apieties ar ieročiem.
VMD uzsver, ka ierocis drīkst būt pielādēts tikai tad, kad mednieks nostājies savā vietā uz mednieku līnijas, bet visā pārējā laikā tam obligāti jābūt izlādētam. Medniekiem ir aizliegts tēmēt un šaut cilvēku, mājdzīvnieku, transportlīdzekļu, ēku un ceļu virzienā. Tā kā var gadīties situācijas, kad stobrā tiek aizmirsta patrona, ieroča stobru nekad nedrīkst vērst pret objektu, ko nevēlas sašaut. Tāpat mednieki medību laikā nedrīkst būt alkoholisko vai kādu citu apreibinošo vielu ietekmē.
Dzinējmedības ir atļautas katru dienu no saullēkta līdz saulrietam. Dzinējmedību sezona ilgs līdz nākamā gada 31.martam.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.
