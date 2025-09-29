Uzsāk mobilās smilšu terapijas projektu Latvijas reģionu bērnu atbalstam.

Labdarības biedrība "Tavi draugi" kopā ar SIA "Sistēmiskās Psihoterapijas centru" uzsākuši unikāla projekta "Mobilā smilšu terapijas kabineta izveide un smilšu terapijas nodrošināšana Latvijas reģionos" īstenošanu. Šovasar mobilajā smilšu terapijas kabinetā jau sniegts atbalsts bērniem Zemgalē, bet no oktobra darbs turpināsies Vidzemē, Valmieras novada Trikātas pagastā.
Projekta "Mobilā smilšu terapijas kabineta izveide un smilšu terapijas nodrošināšana Latvijas reģionos" mērķis ir izstrādāt un īstenot inovatīvu mobilu smilšu terapijas atbalsta pakalpojuma pieejamību un sniegšanu Latvijas reģionu bērniem, kuri ir cietuši no savstarpējās vardarbības, kā arī bērniem ar kaitējošu seksuālu uzvedību, atbilstoši to specifiskajām vajadzībām, lai novērstu atkārtotas vardarbības riskus un mazinātu vardarbības radītās sekas ilgtermiņā. Smilšu terapijas mērķauditorija ir bērni līdz 18 gadu vecumam, kuri pakalpojumu saņem drošā un uzticībā balstītā vidē. Pakalpojums tiek sniegts bez maksas, atbilstoši speciālistu rekomendācijām.
"Smilšu terapijas spēles metodei ir plašs pielietojums un tā ir efektīva individuālā līmenī, kas ir ļoti būtiski tieši bērniem un pusaudžiem, kas cietuši no vardarbības. Atbalsta speciālistu skaits attālākos Latvijas reģionos ir nepietiekams, tāpēc nereti gaidīšanas laiks uz pakalpojumu ir neatbilstošs vardarbībā cietušo personu vai ar kaitējošu seksuālu uzvedību specifiskajām vajadzībām, lai novērstu un mazinātu vardarbības radītās sekas. Šāda veida emocionālā un psiholoģiskā palīdzība sniedzama pēc iespējas ātrāk un tuvāk dzīves vietai," stāsta Ilze Žilde, "Sistēmiskās Psihoterapijas centra" vadītāja.
Tāpat projekta mērķa grupas bērniem un jauniešiem nepieciešama multidisciplināra pieeja, apvienojot psiholoģisko, izglītības un sociālo atbalstu, lai efektīvi risinātu problēmas un palīdzētu pārvarēt viņu grūtības. Daira Jonase, smilšu spēles terapijas speciāliste: "Mobilās smilšu terapijas projekta mērķa grupas atlase veidota sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, biedrībām, arī izglītības iestāžu sociālajiem darbiniekiem, kas veic darbu ar vardarbībā cietušām personām. Šovasar trīs mēnešus mobilajā smilšu terapijas kabinetā strādājām ar bērniem Zemgales reģionā, Lapmežciemā, vienlaikus sniedzot atbalstu un sadarbojoties ar vecākiem un pedagogiem. Esam gandarīti par pašvaldību un mācībspēku atsaucību, novērtējot iespēju palīdzēt bērniem un uzlabot viņu dzīves kvalitāti ilgtermiņā."
Oktobra sākumā mobilais smilšu terapijas kabinets dosies uz Vidzemi, Trikātu, kur turpinās darbu līdz 2025. gada nogalei. Projekta aktivitātes plānotas līdz 2026. gada jūlija beigām, atbalstu sniedzot arī Kurzemes un Latgales bērniem. Kopumā projektā plānots atbalstīt vismaz 60 bērnus un pusaudžus.
"Paralēli labdarības biedrības "Tavi draugi" sniegtajam atbalstam Ukrainai, aizvien meklējam veidus, kā palīdzēt grūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem tepat Latvijā. Mobilā smilšu terapijas kabineta izveide ir viens no veidiem, kā varam ar profesionāļu iesaisti palīdzēt bērniem un jauniešiem tajos Latvijas punktos, kur psiholoģiskā atbalsta un vajadzīgo speciālistu pieejamība ir problēma. Šis ir Baltijas mērogā inovatīvs projekts, ko ceram ar laiku attīstīt, lai turpinātu darbu plašākā Latvijas mērogā," norāda biedrības "Tavi draugi" vadītājs Ulvis Noviks.
4.3.6.4. pasākuma "Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai", "Mobilā smilšu terapijas kabineta izveide un smilšu terapijas nodrošināšana Latvijas reģionos" projekts tiek īstenots par ESF Plus un valsts budžeta līdzekļiem. Par preses relīzes saturu atbild biedrība "Tavi draugi".
