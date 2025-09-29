Vācijas autobūves uzņēmums BMW pasaulē atsauc simtiem tūkstošu automobiļu, lai novērstu problēmas ar dzinēja starteri, kas var izraisīt pat automobiļa aizdegšanos.
Autoražotāja publiskotajā paziņojumā teikts, ka atsaukums aptver aptuveni 136 500 automobiļu Vācijā un vēl 195 000 automašīnu ASV.
BMW šobrīd nesniedz informāciju par kopumā pasaulē atsaukšanai paredzēto automobiļu skaitu, taču tas varētu būt mērāms vairākos simtos tūkstošu, jo šī problēma skārusi modeļus, kas ražoti no 2015. gada septembra līdz 2021. gada septembrim un pārdoti Āzijā un citās Eiropas valstīs.
Uzņēmums norāda, ka dzinēja starterī var iekļūt ūdens un izraisīt koroziju, bet pēc tam vairs var nebūt iespējams iedarbināt dzinēju. Tāpat var rasties īssavienojums un startera pārkaršana, kā arī pat aizdegšanās.
BMW vēsta, ka īssavienojums un aizdegšanās var rasties arī brīžos, kad automobilis novietots stāvēšanai.
