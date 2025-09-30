Diskusijas par iespējamo Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas raisa bažas Tieslietu ministrijā. Pēc atbildīgo amatpersonu teiktā, šāds lēmums ne tikai apdraudētu jau pieņemtos pasākumus vardarbības ģimenē mazināšanai, bet arī būtiski kaitētu Latvijas starptautiskajai reputācijai, noskaidroja 360TV Ziņas.
Saeimas Ārlietu komisijā izskatīšanai nodotais lēmuma projekts paredz konvencijas denonsēšanu. Tas varētu apturēt pagājušajā gadā apstiprinātā rīcības plāna īstenošanu, kurā paredzēti konkrēti soļi vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanai līdz pat 2029. gadam. Plāna ieviešana ir vairāku ministriju atbildībā, taču, mainoties valdībai, tā īstenošana bez starptautiska juridiska ietvara varētu tikt apdraudēta.
Tieslietu ministrijā uzsver, ka Stambulas konvencija ir starptautiska garantija, kas nodrošina šādu lēmumu pēctecību un stabilitāti. Iziešana no konvencijas būtu signāls, ka valstij šie jautājumi nav prioritāri, un tas tuvinātu Latviju autoritāru valstu retorikai.
Amatpersonas norāda arī uz risku, ka šāds solis radītu ļoti negatīvu starptautisku signālu, jo konvenciju atbalstījusi gan Eiropas Savienība, gan vairākas citas progresīvas valstis.
