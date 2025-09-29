Sunny 11.1 °C
Suņu riešanas skaļuma mērītāju nebūs: pašvaldības piemēros jau esošās normas

Guntis Ščerbinskis / Latvijas Avīze
2025. gada 29. septembris, 11:45
Suņu riešanas problēmu nesen izvirzīja Tiesībsarga birojs – tas pārbaudē secinājis, ka šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums nav pietiekami efektīvs, "lai samērīgi aizsargātu apkārtējo cilvēku tiesības uz labvēlīgu vidi no mājas (istabas) dzīvnieka gaudošanas, riešanas, smakām gadījumos, kad tas nav saistīts ar dzīvnieku labturības pārkāpumiem". Tāpēc Tiesībsarga birojs rekomendējis Zemkopības ministrijai rīkoties, ja dzīvnieka īpašnieks neko nedara, lai viņa dzīvnieks netraucētu citus cilvēkus vai dzīvniekus.
Lai lemtu par veidu, kā kontrolēt suņu riešanas skaļumu, Zemkopības, Tieslietu, Veselības un Viedās administrācijas ministrijas sēžas pie viena galda ar Tiesībsarga biroju, Veselības inspekciju, Pārtikas un veterināro dienestu, kā arī pašvaldību pārstāvjiem.

"Tikko uzzināju, ka mums, pašvaldībām, būs jauns pienākums vēl – suņu riešanas skaļums jānosaka," tā septembra sākumā "TV24" ēterā paziņoja Valmieras novada pašvaldības vadītājs, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēža vietnieks Jānis Baiks ("Valmierai un Vidzemei"). Tomēr izrādās, ka liela brēka, maza vilna – vietvarām jauna pienākuma nebūs, tikai rekomendācijas, kā saukt pie atbildības trokšņojošo dzīvnieku saimniekus jau esošā regulējuma ietvaros.

Baiks sarunā ar "Latvijas Avīzi" vispirms norāda, ka pie jaunā "suņu riešanas skaļuma" regulējuma strādā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM): "Šobrīd ministrijā to jautājumu izskata, un viņi ir vērsušies LPS, jo esot pretenzijas no iedzīvotājiem, un pašvaldības līdz šim ir atrakstījušās, ka tām nav nekādu instrumentu, lai šādas lietas regulētu. Esot situācijas, kad suņu rejas traucējot gulēt kaimiņiem un tā tālāk. Un tagad LPS tika prasīts viedoklis par šo. Tie ir kārtības noteikumi, ko izstrādā VARAM. Droši vien tas tad būtu pašvaldības policijas pienākums."

"Tā nav problēma numur viens"

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

VARAM savukārt noraida apgalvojumu, ka strādātu pie šāda regulējuma, un aicina vērsties Zemkopības ministrijā (ZM), kuras atbildības laukā ir dzīvnieku veselības, labturības un dzīvnieku tirdzniecības jautājumi. Arī Baiks vēlāk atzīst, ka VARAM sākotnēji pieminējis kļūdaini, un apstiprina, ka runa ir par ZM, pie kuras ar aicinājumu sakārtot regulējumu vērsies Tiesībsarga birojs: "Tāpēc Zemkopības ministrija interesējās, ko ar to visu darīt." Komentējot savu apgalvojumu, ka "pašvaldībām būs jānosaka suņu riešanas skaļums", Valmieras novada vadītājs norāda, ka viņa mērķis nav bijis juridiski precīzi interpretēt topošo regulējumu, bet gan pievērst sabiedrības uzmanību šādam faktam: "Laikā, kad visiem jāsavelk jostas un jādomā, kā mazināt kaut kādas funkcijas, nav īstais brīdis šādām idejām par vēl kaut kādu funkciju uzlikšanu. Par to ir skaļi jārunā."

Ar ko suņu radītais troksnis īpaši atšķiras no citiem traucējošiem trokšņiem, ko jau tagad kontrolē pašvaldības policija? Baiks uzdod pretjautājumu: "Kā var nomērīt, vai konkrētā suņa riešana traucē vai netraucē? Runājot par mūzikas skaļumu, kas mums tiek regulēts, vajag speciālu mērītāju, lai noteiktu, vai pēc pulksten 23 mūzika skan par skaļu. Mēs arī attiecīgus pakalpojumus dažkārt ņemam no valsts institūcijām, ja vajag to tādā veidā konstatēt. Bet visumā attiecībā uz mūziku ir vienkāršāk – ir noteikts, ka tā drīkst skanēt līdz pulksten vienpadsmitiem vakarā, un, ja skan vēlāk, tad ierodas policija, brīdina par pārkāpumu un panāk, ka to izslēdz."

Baiks arī atzīmē, ka kopumā mājdzīvnieki un to saimnieki pilsētā nesagādā īpašas raizes: "Protams, ir dažādi suņu saimnieki – gan labi, gan arī slikti. Katrā ziņā tā nav problēma numur viens, par kuru šobrīd būtu ļoti jāiespringst." Jāpiebilst, ka, rēķinot uz iedzīvotāju skaitu, Valmieras novadā ir valstī vismazāk suņu. Pēc Lauksaimniecības datu centra informācijas, novadā mitinās kopumā 6114 reģistrēti suņi, tas ir, 83 rējēji uz 1000 iedzīvotāju, kamēr valstī vidējais rādītājs ir 122 dzīvnieki uz 1000 iedzīvotāju. Novada vadītājam pašam ilgus gadus bijis suns, un viņš bijis labi audzināts – rējis tikai tad, kad bijis pamatots iemesls.

Kā pasargāt līdzcilvēkus

Pašvaldībām šobrīd nav tiesību pieņemt saistošus noteikumus ārpus dzīvnieku labturības jomas – skaidro Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste Ilze Jansone: "Tiesībsarga birojs pārbaudes lietas ietvaros ir secinājis, ka šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums nav pietiekami efektīvs, lai samērīgi aizsargātu apkārtējo cilvēku tiesības uz labvēlīgu vidi no mājas (istabas) dzīvnieka gaudošanas, riešanas, smakām u. c. traucējuma gadījumos, kad tas nav saistīts ar dzīvnieku labturības pārkāpumiem."

Tāpēc Tiesībsarga birojs rekomendējis Zemkopības ministrijai līdz 1. novembrim nodrošināt tāda normatīvā regulējuma izstrādi, kas paredz konkrētu tiesisku mehānismu, kā pasargāt iedzīvotāju tiesības uz labvēlīgu vidi gadījumos, kad dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nepilda pienākumu nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu citus cilvēkus vai dzīvniekus, ja traucējums nav saistīts ar dzīvnieka labturības prasību neievērošanu.

"Mērķis ir objektīva, efektīva un samērīga dzīvnieka radītā traucējuma konstatēšana un novēršana," 

atzīmē Jansone. "Tiesiskajam regulējumam ir jābūt iedarbīgi, reāli piemērojamam un skaidri saprotamam ne tikai dzīvnieku īpašniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, bet arī tiesību normu piemērotājiem, proti, pašvaldībām. Ja likumdevējs lemtu deleģēt pašvaldībām tiesības izdot saistošos noteikumus, gādājot par dzīvnieku radītā traucējuma novēršanu, tad pašvaldībām pašām būtu tiesības radīt situācijas risinājumam atbilstošu tiesisku rāmi un nosacījumus."

ZM šobrīd aktīvi strādā pie tiesiski atbilstošākā un efektīvākā risinājuma, tomēr suņu riešanas skaļuma robežu noteikšana netiekot uzskatīta par efektīvu traucējuma novēršanas veidu, piebilst Tiesībsarga biroja pārstāve. Zemkopības ministrijā pāris nedēļas atturējās no komentāriem, skaidrojot, ka par labāko problēmas risinājumu turpinās konsultācijas ar Tieslietu ministriju (TM) un citām iesaistītajām pusēm. Šajā nedēļā beidzot kopsaucējs rasts.

Eksperti secinājuši – dzīvnieka radītās skaņas, kas traucē citas personas mieru, ir uzskatāmas par īpašnieka atbildībā esošā dzīvnieka radītu sabiedriskās kārtības traucējumu. Līdz ar to jauni likumi šāda veida trokšņu regulēšanai netiks pieņemti.
Foto: Shutterstock

Jauna regulējuma nebūs

"Otrdien ZM notika noslēdzošā sanāksme, kurā bija pārstāvēta TM, Latvijas Pašvaldību savienība, pašvaldības, Tiesībsarga birojs, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests un VARAM. Vienojāmies, ka situācijās, kad dzīvnieka riešana, dziedāšana, ņaudēšana traucē apkārtējo mieru, radot troksni, pašvaldības policijai ir jāizvērtē lietas apstākļi un nepieciešamības gadījumā jāpiemēro administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības traucēšanu," informē ZM Dzīvnieku aizsardzības, tirdzniecības un barības nodaļas vadītāja Agija Mediņa. Jaunas likuma normas un prasības netiks izstrādātas. Tā vietā pašvaldībām tiks sagatavots informatīvais materiāls, kā jāpiemēro jau šobrīd spēkā esošais regulējums, kad kaimiņa suņa rejas vai gaiļa "ki-ke-ri-gū" kādam traucē un tiek izsaukta pašvaldības policija.

Mediņa: "Atbraucot uz izsaukumu, pašvaldības policijai ir jāizvērtē katra situācija individuāli, kāpēc tas suns rej vai gailis dzied. Turklāt dzīvnieku nedrīkst nodalīt no tā īpašnieka un dzīvnieka radītās skaņas, kas traucē citas personas mieru, ir uzskatāmas par īpašnieka atbildībā esošā dzīvnieka radītu sabiedriskās kārtības traucējumu. Ja tiek konstatēts, ka izsaukuma pamatā ir nevis kaimiņu kašķis un nav arī dzīvnieka labturības pārkāpumu, bet patiešām sabiedriskās kārtības traucējums, jau pašlaik ir spēkā esošas likuma normas, ko var piemērot, saucot dzīvnieka saimnieku pie administratīvās atbildības. 

Cilvēks radio var izslēgt, lai netraucētu apkārtējiem. Dzīvnieku izslēgt nevar, taču arī dzīvnieka īpašniekam ir jāuzņemas atbildība par to, ir jādomā par apkārtējiem."

Iepriekš publiskajā telpā izskanējušo apgalvojumu, ka ZM gatavo jaunu pienākumu pašvaldībām "noteikt suņu riešanas skaļumu", Mediņa sauc par maldinošu: "Jā, diskusija notika. Tiesībsarga atzinumā ir rekomendācija ZM līdz šā gada 1. novembrim nodrošināt tāda regulējuma izstrādi, kas paredzētu konkrētu tiesisku mehānismu, kā nodrošināt iedzīvotāju tiesības uz labvēlīgu vidi gadījumos, kad dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nepilda pienākumu nodrošināt, lai tam piederošais vai turējumā esošais dzīvnieks netraucētu citus cilvēkus un dzīvniekus, ja traucējums nav saistīts ar dzīvnieka labturības prasību neievērošanu. Bet diskusijās nonācām pie kopīga risinājuma, ka pašvaldībām šādos gadījumos jāsāk piemērot jau spēkā esošās normas. Un nekādi kritēriji netiks izstrādāti. Nekas nebūs jāmēra, nebūs jāsēž ar hronometru."

Izsaukumi par trokšņojošiem dzīvniekiem pašvaldības policijai nav nekāds jaunums. Netrūkstot arī gadījumu, kad "traucējošais dzīvnieks" ir tikai saspīlēto kaimiņattiecību risināšanas līdzeklis, iesaistot kārtības sargus. Tā ir viena no atziņām, kas izkristalizējusies sanāksmēs, kurās meklēts problēmas risinājums. "Skaidrs, ka pašvaldības policijai ir jāreaģē uz izsaukumu. Un ir rūpīgi jāizvērtē konkrētās lietas apstākļi," piebilst Mediņa. Piemēram, Rīgas pašvaldības policijai 2024. gadā bijis kopumā 251 izsaukums saistībā ar dzīvniekiem, no tiem 35 izsaukumi par suņa riešanu vai gaudošanu, traucējot apkārtējo mieru. Tas ir ļoti neliels skaits, ja ņem vērā, ka galvaspilsētā kopumā ir reģistrēti vairāk nekā 57 000 suņu.

Nežēlīgas "brīnumzālītes"

"Latvijas Avīzes" aptaujātie kinologi, suņu uzvedības speciālisti Ivo Svenne un Agnese Bunka atzīst, ka par traucējumu līdzcilvēkiem atbildība no dzīvnieka saimnieka ir jāprasa. Svenne skaidro, ka nemitīga riešana liecina, ka suns atrodas pastāvīgā uzbudinājumā un stresā: "Un nav pareizi, ja saimnieks to ignorē, traucējot mieru apkārtējiem." Vienlaikus kinoloģe Bunka uz sankcijām neuzvedīgu suņu saimniekiem raugās ar zināmām bažām: "Sods bieži vien liek cilvēkiem meklēt ātrus, bet nežēlīgus risinājumus. "Brīnumzāles" ar suni nestrādā. Cilvēki sāk meklēt visādus rīkus, piemēram, elektrošokus, ar ko suni apklusināt momentā, jo bieži vien pašiem saimniekiem nemaz nav laika strādāt ar suni."

Ieteiktie raksti

Elektrošoka izmantošanu, ko daži uzskata par risinājumu, eksperte sauc par šausmīgu nežēlību, kas ilgtermiņā problēmu tikai padziļina. 

"Šādas metodes sunim iemāca nevis vēlamo uzvedību, bet gan bailes no saimnieka, tās lauž dzīvnieka psihi. Suns vienkārši baidās, viņš pakļaujas, lai tikai nesaņemtu sodu. Rezultātā suns var kļūt agresīvs, un sekas var būt pat tik traģiskas kā dzīvnieka iemidzināšana, jo saimnieks ar viņu vairs netiek galā."

ZM pārstāve Mediņa atzīst, ka sods ne vienmēr sasniedz mērķi. "Bet kāpēc uzreiz jādomā par īpašām kaklasiksnām? Jāmēģina paskatīties uz šo jautājumu caur citu prizmu. Piemēram, varbūt mana darbavieta ir atvērta dzīvniekiem un savu suni varu ņemt līdzi uz darbu, ja, paliekot mājās, tas visu dienu traucē citam kaimiņam. Ir arī risinājums pa dienu sarunāt suņa aukli, arī dzīvnieka apmācība ir vēl viens iespējamais ceļš," viņa spriež.

Agnese Bunka: "Līdzko sākam nodrošināt suņa pamatvajadzības, sakārtojam ikdienu, viņa uzvedība mainās. Ar visiem suņiem var strādāt."
Foto: No Agneses Bunkas personiskā arhīva

Rosina kursus saimniekam

Suņu uzvedības eksperte Bunka akcentē preventīvu pasākumu nozīmi, rosinot ieviest obligātu apmācību kursu potenciālajiem suņu saimniekiem, lai viņi izprastu dzīvnieka pamatvajadzības un uzvedības cēloņus. Atbalstu šai idejai pauž arī dzīvnieku aizsardzības biedrības "Nepērc Adoptē" dibinātāja Jeļena Videviča. Viņa stāsta, ka dažkārt izdevies atrunāt cilvēkus, piemēram, no kucēna iegādes, atverot acis uz realitāti: "Cilvēks redz reklāmas bildīti ar laimīgu ģimeni – diviem maziem bērniem un labradoru – un nolemj, ka arī gribētu kucēnu. Tad stāstu, ko tas realitātē nozīmē, proti, ka ģimenē ar diviem maziem bērniem faktiski ienāks "trešais bērns", kurš prasīs lielas rūpes. Tad cilvēkam mēdz ieslēgties smadzenes…" Viņasprāt, apmācību kursiem būtu pozitīva loma, jo tas prasa zināmu rīcību no cilvēka. "Un pa šo laiku viņš varbūt arī pārdomās," pieļauj Jeļena.

"Obligātā apmācība suņu saimniekiem teorētiski vērtējama pozitīvi," teic Rēzeknes dzīvnieku patversmes vadītājs Artis Škinčs. "Tomēr, raugoties no patversmes skatpunkta, šādai prasībai varētu būt arī negatīvas blaknes. Ir liela atšķirība starp cilvēkiem, kuri par lielu naudu iegādājas šķirnes suņus un kuriem pietiek līdzekļu gan apmācībām, gan kinologa pakalpojumiem, un tiem potenciālajiem saimniekiem, kas adoptē parastos suņus no patversmēm. 

Ja tiktu ieviestas obligātas, visticamāk, maksas apmācības, tas radītu papildu finansiālu un arī birokrātisku slogu, kas droši vien daļu cilvēku atturētu no dzīvnieka adopcijas. Vienkārši suņus vairs neņemtu no patversmēm."

Zemkopības ministrijā uz priekšlikumu par suņu saimnieku obligāto apmācību raugās pozitīvi, vienlaikus norādot, ka šis, iespējams, ir nākotnes diskusiju temats, kā pašlaik nav darba kārtībā. Ir valstis, kur šādi nosacījumi jau pastāv, bet Latvijā šāds apmācību pienākums likumā noteikts tiem, kas nodarbojas ar dzīvnieku pavairošanu. "Esošajiem un nākamajiem dzīvnieku īpašniekiem pašiem vajadzētu skatīties šajā virzienā. Ja es gribu ņemt dzīvnieku, man tomēr ir jābūt pamatzināšanām par to," mudina ZM pārstāve Mediņa.

Sauc savu baru atpakaļ

Lai suņa nepamatotu trokšņošanu novērstu, vispirms jāatklāj problēmas sakne, uzsver suņu uzvedības pazinēji. Jāsaprot, ka pārmērīga riešana, it īpaši saimnieka prombūtnes laikā, nav dzīvnieka untums, bet gan signāls par dziļākām problēmām. Kinoloģe Bunka min trīs galvenos iemeslus: garlaicība, bailes palikt vienam un sargāšanas instinkts. Viņas kolēģis Svenne piebilst, ka suns, paliekot viens, izjūt stresu un uztraukumu, jo viņam nav sakārtotas attiecības ar saimnieku: "Un viņš sāk saukt savu baru atpakaļ. Suns ir sociāla būtne, un šāda uzvedība ir veids, kā viņš izsaka savu diskomfortu."

Labā ziņa ir tā, ka problēma ir risināma. "Bezcerīgu gadījumu nav, taču tas prasīs laiku, saimnieka pacietību un darbu. Un, ja cilvēks pie tā strādā, tas izdodas," pārliecināts Svenne. "Ja paša spēkiem neizdodas, jāmeklē zinoša speciālista atbalsts." Bunka aicina izvēlēties suņa treneri, kurš strādā ar pozitīvām apmācības metodēm: "Risinājums prasa kompleksu rīcību. Pirmkārt, jānodrošina suņa pamatvajadzības – kvalitatīvas pastaigas, pietiekama mentālā slodze, lai mazinātu garlaicību, drošības sajūta gan mājās, gan ārpus tām, kā arī labs uzturs un veselības aprūpe. Otra lieta ir mērķtiecīga apmācība, suni pakāpeniski radinot palikt vienam."

Arī Svenne piebilst, ka pakāpeniski jāaudzē sunim vienatnē pavadītais laiks un attālums. Var izmantot arī mūsdienu tehnoloģijas, piemēram, nelielas novērošanas kameras, lai labāk saprastu, kas tieši notiek mājās saimnieka prombūtnes laikā un kas izraisa sunim trauksmi. Cik ātri izdodas "izārstēt" nepamatotu suņa riešanu? Tas ir individuāli un atkarīgs no dzīvnieka temperamenta, uzsver speciālisti. "Grūtāk ir ar holēriķiem, jo tie ir aktīvāki, neatlaidīgāki, vieglāk uzbudinās," teic Svenne, bet piebilst: "Viss ir labojams."

Uzziņa

Kāds sods draud trokšņojoša dzīvnieka saimniekam

Atbildību šādā gadījumā ieteikts vērtēt saskaņā ar "Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" 11. pantu par sabiedriskās kārtības traucēšanu.

Likumā noteikts, ka par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 eiro apmērā.

Avots: Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Foto: Latvijas Mediji

Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.

Foto: Publicitātes
