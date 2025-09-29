Sunny 11.1 °C
29.09
Miģelis, Mihails, Miks, Mikus, Miķelis
20 tūkstoši melu un jauns skandāls: Tramps sasaista paracetamolu ar autismu

Māra Libeka
Māra Libeka / Latvijas Avīze
2025. gada 29. septembris, 11:43
Britu laikraksts "The Guardian" raksta par mediķu teikto, ka Trampa izteikumi par tailenolu nebalstās zinātnieku pārbaudītos faktos.
Foto: Ekrānuzņēmums no "Guardian"

Līdz ar ASV prezidenta Donalda Trampa stāšanos amatā "The Washington Post" sāka uzskaitīt viņa paustās nepatiesības.

Šovasar šis laikraksts informēja par 20 tūkstošiem no prezidenta izskanējušām ziņām, kas dezinformējušas sabiedrību. Nesen uzzinājām, ka Tramps jūtas kompetents arī farmācijā – viņš izteicies par pretsāpju medikamentu tailenolu, kura sastāvā ir aktīvā viela paracetamols, kas Amerikā pazīstams kā acetaminofēns. 

"Labi, es to pateikšu, ka lietot tailenolu ("Tylenol") nav labi. Tas nav labi. Šī iemesla dēļ viņi [medicīnas iestādes] stingri iesaka sievietēm ierobežot tailenola lietošanu grūtniecības laikā, ja tam nav medicīniskas nepieciešamības. To var lietot, piemēram, ja ir ļoti augsta temperatūra. (..) Ir baumas, un es nezinu, vai tas ir patiesi vai nav, – ka Kubā nav tailenola, jo viņiem nav naudas, lai to nopirktu, un viņiem gandrīz nemaz nav autisma," Tramps teica 22. septembrī Baltā nama preses konferencē, kurā piedalījās arī Roberts Frānsiss Kenedijs jaunākais, veselības un cilvēkresursu ministrs Trampa administrācijā. 

Prezidents paziņoja arī to, ka Amerikā ir sākusies "autisma krīze", jo pēdējos gados strauji audzis to bērnu skaits, kuriem diagnosticēti autiskā spektra traucējumi. Tramps tajā pašā preses konferencē pievērsās arī vakcīnām, brīdinot mazu bērnu vecākus, ka viņiem vajadzētu atlikt vai izvairīties no noteiktām vakcīnām, jo pretējā gadījumā viņi riskējot pakļaut bērnus nāvējošām slimībām. "Neļaujiet viņiem sapumpēt jūsu mazuli ar vislielāko mantu kaudzi, ko jebkad esat redzējuši savā dzīvē," viņš teica.

"Uzticos ārstiem, nevis Trampam"

ASV prezidenta paziņojumi radījuši lielu rezonansi daudzās valstīs. Globālās veselības aģentūras un regulatori ir noraidījuši Donalda Trampa nepamatotos ieteikumus, kas balstoties uz nepierādītu saikni starp autismu un ikdienā lietojamām pretsāpju zālēm un vakcīnām.

Kā apliecinājums tam, cik ļoti ārvalstu valdības satraukušas ASV prezidenta teiktais, ir Lielbritānijas – valsts, kas ir viena no tuvākajām ASV sabiedrotajām, – reakcija. Lielbritānijas veselības ministrs Vess Strītings intervijā televīzijas kanālam "ITV" teica: "Es šajā jautājumā uzticos ārstiem, nevis prezidentam Trampam. Man tas jāpasaka pavisam skaidri: nav nekādu pierādījumu, kas saistītu paracetamola lietošanu grūtniecības laikā ar bērnu autismu. Neviena. 

Tāpēc es vienkārši gribu pateikt cilvēkiem, kas skatās: nepievērsiet pilnīgi nekādu uzmanību tam, ko Donalds Tramps saka par medicīnu. Patiesībā nepaļaujieties pat uz manu vārdu kā politiķa – klausieties britu ārstus, britu zinātniekus."

Pāris stundas pēc Trampa izteikumiem Lielbritānijas veselības aprūpes regulators "MHRA" publiskoja paziņojumu, norādot, ka nav nekādu pierādījumu, kas saistītu paracetamola lietošanu grūtniecības laikā ar autismu.

Kā vēsta britu medijs BBC, arī "Tylenol" ražotājs "Kenvue" paziņojumā norādījis, ka zinātne skaidri parāda, ka acetaminofēns neizraisa autiskā spektra traucējumus, un piebildis, ka nepiekrīt šim pieņēmumam un ir dziļi noraizējies par to, kādu iespaidu šādi paziņojumi atstāj uz topošajām māmiņām.

Britu laikraksts "The Guardian" raksta par mediķu teikto, ka Trampa izteikumi par tailenolu nebalstās zinātnieku pārbaudītos faktos.
Foto: Ekrānuzņēmums  no "Guardian"

Autismu diagnosticē vairāk

Autisma un attīstības traucējumu uzraudzības tīkla dati liecina, ka Kubā 2023. gadā autisma rādītājs bijis vidēji 83,3 uz 10 000 bērnu. Amerikas Savienotajās Valstīs šis rādītājs bijis nedaudz mazāks, proti, vidēji 80,9 uz 10 000 bērnu. Tiesa, dati apliecina, ka autisma diagnožu skaits gadu laikā pieaug. Proti, ASV Slimību kontroles un profilakses centra dati liecina, ka 2000. gadā vidēji vienam no 150 astoņus gadus veciem bērniem bija diagnosticēti autiskā spektra traucējumi, bet 2022. gadā – jau vienam no 31 šī vecuma bērnam atklāja autismu.

Preses konferencē runājot par "autisma krīzi", visticamāk, ka Tramps un Kenedijs ir ņēmuši vērā tieši šos datus. Taču ārsti uzskata, ka šīs diagnozes skaita pieauguma iemesli esot divi, un neviens no tiem neesot saistīts ar vakcīnām vai medikamentiem. Pirmkārt, autisma definīcija esot paplašinājusies. Otrkārt, vecāki arvien biežāk meklējot autisma diagnozi, jo tā kļuvusi plašāk zināma sabiedrībā.

Savukārt britu laikraksts "The Guardian" secina, ka savā izvērtējumā Baltā nama amatpersonas, šķiet, paļaujoties uz 2025. gada pārskatu par 46 iepriekšējiem pētījumiem, kuros tikusi ierosināta saistība starp tailenola aktīvās vielas paracetamola lietošanu grūtniecības laikā un paaugstinātu neiroattīstības traucējumu risku. Šie pētnieki norādījuši, ka pētījumi neapliecinot, ka zāles izraisījušas šos rezultātus.

ASV prezidents Tramps, pietušējot savus sākotnējos izteikumus, piebilda, ka dažkārt viņš izsakot savu personīgo viedokli, nevis atsaucas uz zinātniskiem pētījumiem. "Ziniet, es vienkārši izsaku šos apgalvojumus no sevis," viņš sacīja. "Es tos nesaku šo ārstu vārdā, jo, kad viņi runā par dažādiem rezultātiem, dažādiem pētījumiem, es runāju daudz par veselā saprāta lietām. Un viņiem tas arī ir. Viņiem tas arī ir, ļoti daudz."

Galvenais arguments – pētījumi

Ko par šiem politiķa paziņojumiem saka Latvijas speciālisti? Zāļu valsts aģentūras (ZVA) zāļu drošuma nodaļas vadošā eksperte, Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas Latvijas pārstāve Zane Neikena uzskata, ka "tas ir ļoti vienkāršots paziņojums, kas var ļoti kaitēt". Autisma cēloniskais sakars ar paracetamolu neesot pierādīts, esot tikai dažādi pētījumi, arī pretrunīgi pētījumi, kurus ir vērtējusi EZA un Eiropas Savienības valstis. Tajos konstatēts, ka nevar cēloniski saistīt autisma rašanos ar paracetamola lietošanu grūtniecības laikā. 

EZA jau 2019. gadā pārskatījusi pieejamos pētījumus par bērnu neiroloģisko attīstību, ja grūtniecības laikā tiek lietots paracetamols, un secinājusi, ka nav pierādījumu par saikni ar nervu sistēmas attīstības traucējumiem.

Kā pārliecinošu pierādījumu tam, ka tailenols neierosina autismu, Z. Neikena minēja faktu, ka zinātniskajā žurnālā "JAMA" publicēti secinājumi un rezultāti pēc Zviedrijas pētījuma, kurā bija iekļauti 2,4 miljoni bērnu un kurā netika konstatēta saistība starp paracetamola lietošanu grūtniecības laikā un paaugstinātu autisma, uzmanības deficīta vai intelektuālās attīstības traucējumu risku šīm sievietēm dzimušiem bērniem.

"ASV Pārtikas un zāļu pārvalde nesen ir izsūtījusi rekomendācijas Amerikas veselības aprūpes speciālistiem, kurās ieteikts pacientiem samazināt paracetamola lietošanu grūtniecības laikā, ja ir ne pārāk paaugstināta temperatūra. Bet tajā pašā laikā mēs labi saprotam, ka paracetamols ir drošākais bezrecepšu medikaments, ko varētu lietot grūtniecības laikā kā pretsāpju un temperatūru mazinošu līdzekli, jo gan aspirīnam, gan ibuprofēnam ir labi zināma negatīva ietekmē uz augli. Svarīgi, lai grūtnieces par jebkuru zāļu lietošanu konsultētos ar savu ārstu vai farmaceitu. Tāpat kā visas zāles, arī paracetamolu saturošas zāles EZA un ZVA turpinās pastāvīgi uzraudzīt. Ja parādīsies jauni dati par to drošumu, tie tiks rūpīgi vērtēti un sabiedrības veselības aizsardzības nolūkos nepieciešamības gadījumā tiks veikti atbilstoši reglamentējoši pasākumi. Visām zālēm, arī tām, kas satur paracetamolu vai paracetamolu kombinācijā ar citām zālēm, šobrīd nav iegūti jauni pierādījumi, kas prasītu mainīt līdzšinējos ieteikumus par paracetamola lietošanu grūtniecības laikā," skaidro Z. Neikena.

Kenedija apgalvojumi

Ne velti Tramps savus paziņojumus par medicīnas jomu sniedza kopā ar Robertu Kenediju, jo šis viņa administrācijas speciālists jau iepriekš ir izcēlies ar nepierādītiem apgalvojumiem par autismu un citām ar veselību un vakcīnām saistītām sazvērestības teorijām.

Laikraksts "The Guardian" informē, ka šī gada sākumā Kenedijs solījis noskaidrot autismu izraisošos cēloņus un paziņot par secinājumiem septembrī. "Pirmdienas preses konference, šķiet, bija mēģinājums prezentēt rezultātus līdz termiņam, ko Kenedijs bija sev noteicis, lai gan viņam neizdevās sniegt nekādu jaunu informāciju, kas balstīta zinātnē," raksta "The Guardian".

Kenedijs iepriekš arī paudis pārliecību, ka koronavīruss, iespējams, mērķēts tikai, lai skartu atsevišķu rasu pārstāvjus, un ka pret saslimšanu palīdz tāds šim mērķim neparedzēts medikaments kā prettārpu zāles ivermektīns.

Viedoklis

Latviešu ārsts: "Kenedija darbībā ir gan plusi, gan mīnusi"

Latviešu ārsts Ēriks Niedrītis, kurš ir internists Longailendas ebreju medicīnas centrā Ņujorkā, uzskata, ka Tramps esot ļoti gandarīts par to, ka dabūjis vienu no bijušā Valsts prezidenta Kenedija ģimenes locekļiem savā pusē.

"Kenedijs jaunākais kādreiz bija demokrāts, bet tagad ir republikānis, un Tramps viņam palīdz pārliecināt sabiedrību. Jāņem vērā, ka Kenedijs jaunākais ir pretrunīgs cilvēks, īpaši jautājumos par vakcīnām. Man tas ļoti nepatīk. Es esmu saņēmis visas septiņas potes pret kovidu, un tās mani paglāba no nāves. Slimnīcā mani pacienti mira nepārtraukti, un es toreiz domāju, ka arī man pienāks gals, bet, pateicoties vakcīnām, esmu dzīvs.

Kenedija darbībā ir gan plusi, gan mīnusi. Viens no viņa pēdējiem labajiem darbiem ir tas, ka viņš panāca, ka bērnu konfekšu ražotāji šajos produktos vairs neizmanto ķīmiskās krāsvielas. Ir atļautas tikai dabiskas vielas.

Par tailenolu gan viņš pārspīlē, tomēr jāņem vērā, ka sievietēm, kuras gaida bērnu, ir jābūt ļoti uzmanīgām, kādus produktus un kādus medikamentus viņas lieto," secina dakteris Niedrītis.

Uzziņa

Kas ir autiskā spektra traucējumi

  • Autiskā spektra traucējumi ir stāvoklis, kas saistīts ar smadzeņu attīstību, ietekmējot to, kā cilvēks uztver citus un socializējas ar tiem; tiem raksturīga nespēja adekvāti komunicēt, sociāli mijiedarboties un elastīgi domāt. Šie traucējumi ietver arī ierobežotus un atkārtotus uzvedības modeļus. Autiskā spektra traucējumi sākas agrā bērnībā un laika gaitā rada problēmas pilnvērtīgi iekļauties un funkcionēt sabiedrībā – piemēram, socializēties, iet skolā un strādāt.
  • Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas veidotajā portālā "Veselapasaule.lv" par autiskā spektra traucējumiem skaidrots: "Bērnības autisms ir ar nervu sistēmas attīstību saistīts traucējums. Autisms ir klīnisks sindroms [..]. Autiskā spektra traucējumi nav slimība, bet viens no bērna centrālās nervu sistēmas attīstības variantiem. Šobrīd bērnības autisma cēloņi līdz galam vēl nav zināmi. Autisms ir traucējumu spektrs, tāpēc, lai to apzīmētu, bieži tiek lietots nosaukums: autiskā spektra traucējumi (AST). AST izpaužas ar noteiktu pazīmju (simptomu) un funkcionēšanas īpatnību kopumu, kas katram indivīdam atšķiras. Kopumā AST var raksturot kā "traucējumu visa mūža garumā, kas ietekmē, kādā veidā persona komunicē ar citiem un redz pasauli sev apkārt" ("The National Autistic Society", 2017).

Autisma pazīmes skar piecas galvenās funkcionēšanas jomas:

sociālo mijiedarbību un komunikācijas spējas;

iztēli, idejas un radošumu;

žestus un neverbālo komunikāciju kopumā;

sensorās reakcijas;

interešu loku."

  • Mediķii skaidro, ka autiskā spektra traucējumiem nav zināma konkrēta cēloņa. Ņemot vērā šo traucējuma sarežģītību un to, ka var atšķirties gan simptomi, gan smaguma pakāpe, iespējams, pastāv daudz iemeslu. Sava loma var būt kā ģenētikai, tā arī apkārtējās vides faktoriem.
  • Lai noteiktu diagnozi, jāveic plaši izmeklējumi. Latvijā AST diagnozi ir tiesīgs noteikt bērnu psihiatrs. ADOS tests ir viens no instrumentiem autiskā spektra diagnostikā. ADOS tests ar psihiatra vai bērnu psihiatra nosūtījumu ir valsts apmaksāts. Piemēram, 2023. gadā valsts apmaksāts ADOS tests Latvijā veikts vairāk nekā 500 bērniem.
  • Autiskā spektra traucējumus nav iespējams izārstēt. Ja diagnoze tiek apstiprināta, tad nepieciešama rehabilitācija un citi atbalsta pasākumi, lai veicinātu bērna dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Uzziņa

Kas ir paracetamols

Paracetamols jeb acetaminofēns ir plaši izmantots pretsāpju līdzeklis, kā arī pretdrudža līdzeklis. Par tā popularitāti liecina daudzie nosaukumi (ap 80), ar kādiem to ražo dažādas pasaules medicīnas firmas.

Biežāk izplatītās paracetamola lietošanas indikācijas:

paaugstināta ķermeņa temperatūra (gripa, akūta respiratora saslimšana, paaugstināta temperatūra pēc vakcinācijas);

mērenas intensitātes sāpju sindroms (galvassāpes, zobu sāpes, neiralģija, mialģija, sāpes pēc traumas).

Mediķi iesaka – paracetamolu nav vēlams lietot ilgstoši. Rekomendējamais lietošanas ilgums pret paaugstinātu temperatūru ir trīs dienas, bet pret sāpēm – piecas dienas. Lai izvairītos no blaknēm, ieteicams lietot iespējami mazu devu un neilgi. Jāņem vērā blakus saslimšanas, īpaši aknu un nieru funkcionālais stāvoklis. Par zāļu lietošanu noteikti vairāk jālasa instrukcijās un jākonsultējas ar ārstu.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Foto: Latvijas Mediji

Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.

Foto: Publicitātes
Tēmturi
