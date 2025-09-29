Līdz ar ASV prezidenta Donalda Trampa stāšanos amatā "The Washington Post" sāka uzskaitīt viņa paustās nepatiesības.
Šovasar šis laikraksts informēja par 20 tūkstošiem no prezidenta izskanējušām ziņām, kas dezinformējušas sabiedrību. Nesen uzzinājām, ka Tramps jūtas kompetents arī farmācijā – viņš izteicies par pretsāpju medikamentu tailenolu, kura sastāvā ir aktīvā viela paracetamols, kas Amerikā pazīstams kā acetaminofēns.
"Labi, es to pateikšu, ka lietot tailenolu ("Tylenol") nav labi. Tas nav labi. Šī iemesla dēļ viņi [medicīnas iestādes] stingri iesaka sievietēm ierobežot tailenola lietošanu grūtniecības laikā, ja tam nav medicīniskas nepieciešamības. To var lietot, piemēram, ja ir ļoti augsta temperatūra. (..) Ir baumas, un es nezinu, vai tas ir patiesi vai nav, – ka Kubā nav tailenola, jo viņiem nav naudas, lai to nopirktu, un viņiem gandrīz nemaz nav autisma," Tramps teica 22. septembrī Baltā nama preses konferencē, kurā piedalījās arī Roberts Frānsiss Kenedijs jaunākais, veselības un cilvēkresursu ministrs Trampa administrācijā.
Prezidents paziņoja arī to, ka Amerikā ir sākusies "autisma krīze", jo pēdējos gados strauji audzis to bērnu skaits, kuriem diagnosticēti autiskā spektra traucējumi. Tramps tajā pašā preses konferencē pievērsās arī vakcīnām, brīdinot mazu bērnu vecākus, ka viņiem vajadzētu atlikt vai izvairīties no noteiktām vakcīnām, jo pretējā gadījumā viņi riskējot pakļaut bērnus nāvējošām slimībām. "Neļaujiet viņiem sapumpēt jūsu mazuli ar vislielāko mantu kaudzi, ko jebkad esat redzējuši savā dzīvē," viņš teica.
"Uzticos ārstiem, nevis Trampam"
ASV prezidenta paziņojumi radījuši lielu rezonansi daudzās valstīs. Globālās veselības aģentūras un regulatori ir noraidījuši Donalda Trampa nepamatotos ieteikumus, kas balstoties uz nepierādītu saikni starp autismu un ikdienā lietojamām pretsāpju zālēm un vakcīnām.
Kā apliecinājums tam, cik ļoti ārvalstu valdības satraukušas ASV prezidenta teiktais, ir Lielbritānijas – valsts, kas ir viena no tuvākajām ASV sabiedrotajām, – reakcija. Lielbritānijas veselības ministrs Vess Strītings intervijā televīzijas kanālam "ITV" teica: "Es šajā jautājumā uzticos ārstiem, nevis prezidentam Trampam. Man tas jāpasaka pavisam skaidri: nav nekādu pierādījumu, kas saistītu paracetamola lietošanu grūtniecības laikā ar bērnu autismu. Neviena.
Tāpēc es vienkārši gribu pateikt cilvēkiem, kas skatās: nepievērsiet pilnīgi nekādu uzmanību tam, ko Donalds Tramps saka par medicīnu. Patiesībā nepaļaujieties pat uz manu vārdu kā politiķa – klausieties britu ārstus, britu zinātniekus."
Pāris stundas pēc Trampa izteikumiem Lielbritānijas veselības aprūpes regulators "MHRA" publiskoja paziņojumu, norādot, ka nav nekādu pierādījumu, kas saistītu paracetamola lietošanu grūtniecības laikā ar autismu.
Kā vēsta britu medijs BBC, arī "Tylenol" ražotājs "Kenvue" paziņojumā norādījis, ka zinātne skaidri parāda, ka acetaminofēns neizraisa autiskā spektra traucējumus, un piebildis, ka nepiekrīt šim pieņēmumam un ir dziļi noraizējies par to, kādu iespaidu šādi paziņojumi atstāj uz topošajām māmiņām.