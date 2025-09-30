Rudens un ziemas mēneši uz Latvijas ceļiem ir bīstamākais laiks satiksmes dalībniekiem – tieši šajā periodā gandrīz divkāršojas sadursmju skaits ar dzīvniekiem. Apdrošināšanas sabiedrības BALTA dati rāda, ka atlīdzībās par šādiem negadījumiem ik gadu tiek izmaksāti ap 3,5 miljoniem eiro, vēsta 360TV Ziņas.
Īpaši bieži uz ceļiem rudenī nonāk brieži un mežacūkas, bet visbīstamākās ir sadursmes ar aļņiem – tās nereti beidzas ar smagiem bojājumiem un traumām. Statistika liecina, ka no oktobra līdz decembrim sadursmju skaits pieaug par aptuveni 70% salīdzinājumā ar gada sākumu un par 35–40% salīdzinājumā ar vasaru. Trīs rudens mēnešos notiek gandrīz tikpat daudz sadursmju kā pusgadā.
Visbiežāk uz ceļiem iet bojā stirnas – tās veido vairāk nekā 80% gadījumu. Tomēr rudens laikā mežacūku risks pieaug par 65%, bet briežu – par 24%. Tikmēr sadursmes ar aļņiem, lai gan veido vien nepilnus 5% negadījumu, izraisa visnopietnākās sekas – trieciens ar 500 kilogramus smagu dzīvnieku mašīnu bieži vien pārvērš lūžņu kaudzē.
Rīgas Zooloģiskā dārza speciālists Māris Lielkalns skaidro, ka dzīvnieki uz ceļiem nonāk galvenokārt barības meklējumos. Mežacūkas rudenī dodas pēc ozolzīlēm, kartupeļiem un graudiem, bet brieži un stirnas pulcējas baros, kas padara satikšanos ar tiem vēl bīstamāku.
Papildu risks ziemā – ceļi, kas kaisīti ar sāli, kļūst par minerālvielu avotu dzīvniekiem, un viņi tos apmeklē regulāri. Arī mazāki dzīvnieki – āpši un jenotsuņi – kļūst aktīvāki, taču bieži kļūdās, novērtējot automašīnu ātrumu.
Apdrošinātāja pārstāvis Kristaps Liecinieks uzsver, ka rudens un ziema ir visdārgākais periods. “Vidējais zaudējumu apjoms pēc sadursmes ar staltbriežiem vai aļņiem ir vairāki tūkstoši eiro. Ja stirna atstāj iespiedumus un saplēstu buferi, tad trieciens ar alni bieži vien pārvērš mašīnu lūžņu kaudzē,” saka eksperts.
Kopumā zaudējumi Latvijā ik gadu sasniedz vairākus miljonus eiro – tas pielīdzināms mazpilsētas gada budžetam.
Visbiežāk negadījumi tiek reģistrēti Rīgā un Pierīgā, kam seko Ogre un Jelgava. Kurzemē izceļas Liepāja un Kuldīga, Latgalē – Rēzekne, bet Vidzemē – Madona, Cēsis un Limbaži. Visvairāk sadursmju notiek vietās, kur intensīva satiksme krustojas ar mežu masīviem un laukiem.
Eksperti uzsver – sadursmes notiek pēkšņi, tāpēc autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Galvenie ieteikumi:
- Samazināt ātrumu krēslā un tumsā, īpaši pie meža masīviem.
- Vienmēr piebremzēt, ja uz ceļa parādās dzīvnieks.
- Atcerēties, ka brieži, stirnas un mežacūkas pārvietojas baros.
- Vērst uzmanību spīdošām acīm ceļa malā.
- Saglabāt distanci un bremzēt taisnā virzienā avārijas situācijā.
“Sadursme ar dzīvnieku nav tikai transportlīdzekļa jautājums. Tā var maksāt ļoti dārgi – gan finansiāli, gan cilvēku veselības ziņā. Rudens un ziema ir laiks, kad piesardzība burtiski nozīmē dzīvību,” rezumē BALTA eksperts Kristaps Liecinieks.
