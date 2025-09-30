Dānija šonedēļ nolēmusi aizliegt visus civilo dronu lidojumus visā valstī, lai garantētu drošību Eiropas Savienības (ES) samita laikā, paziņojusi Dānijas Transporta ministrija.
Dānija "uzņems ES līderus, un mēs pievērsīsim īpašu uzmanību drošībai. Tāpēc no pirmdienas līdz piektdienai mēs slēgsim Dānijas gaisa telpu visiem civilo dronu lidojumiem", paziņoja ministrija. Dānijā kopš 22. septembra vairākkārt novēroti neidentificēti lidroboti, kā dēļ tika slēgtas vairākas lidostas. Droni lidoja arī virs militārajiem objektiem. Dānijas premjerministre Mete Frederiksena ceturtdien paziņoja, ka valsts pakļauta hibrīduzbrukumam
