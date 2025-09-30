Šis bija smagākais pasaules čempionāts, kurā braukts, tā pēc svētdien Ruandas galvaspilsētā Kigali aizvadītajām sacensībām atzina respektablo piekto vietu izcīnījušais carnikavietis Toms Skujiņš.
Aizpērn viņš pasaules meistarsacīkstēs bija astotais, pērn ceturtais, šogad vienu vietu zemāk, taču Toms un visa Latvijas komanda Āfrikā paveica maksimālo, lai Latvijas vārds trešo gadu pēc kārtas būtu labāko desmitniekā.
Pogi ārpus konkurences
Pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā pirmo reizi notika Āfrikas kontinentā. Vēl pavasara pusē bija pamatotas bažas par dalībnieku drošību, jo vien 300 kilometru attālumā no Kigali bija izcēlies kārtējais bandu slaktiņš, tomēr septembra pēdējā nedēļā Ruandas galvaspilsētā viss bija noorganizēts labā līmenī un vietējiem šī izrāde bija milzīgi svētki. Elites vīru grupas dalībniekiem nācās mērot 267,5 km garu distanci ar 5500 augstuma metriem. Lielākā daļa pilsētas apļos, ar diviem kāpumiem un bruģa sekciju, bet pilsētas apļiem pa vidu viens lielāks aplis ar Kigali kalna pievarēšanu. Tas bija gandrīz sešus kilometrus garš kāpums ar vidējo slīpumu 6,8%, pēdējā kilometrā tam sasniedzot pat 14%, tātad kārtīga siena. Tam klāt plus 30 grādu svelme un augstkalne (1550 metri virs jūras līmeņa).
Tieši Kigali kalnā arī izšķīrās zelta medaļas liktenis, jo no peletona aizmuka galvenais favorīts Tadejs Pogačars, kuram tobrīd līdzi spēja turēt tikai meksikānis Izāks del Toro, kuru uzskata par uzlecošo riteņbraukšanas zvaigzni. Slovēnis turpinājumā aizbrauca arī no sekotāja un pēdējos 66 kilometrus veica solo, otro gadu pēc kārtas kļūstot par pasaules čempionu. Finišā Pogi tuvāko sekotāju apsteidza par pusotru minūti, vēlreiz apliecinot, ka šobrīd ir neapstrīdami labākais riteņbraucējs pasaulē.
Par sudrabu un bronzu cīņa bija sīvāka, taču, atgriežoties pilsētas apļos, no pārējiem aizmuka beļģis Remko Evenepūls, īrs Bens Hīlijs un dānis Matiass Skjelmose, šādā secībā tiem arī finišējot. Palikušie cīnījās par piekto vietu, un šajā visnotaļ spēcīgajā konkurencē labākais izrādījās Toms Skujiņš, aiz sevis atstājot "Lidl-Trek" komandas biedru Džūlio Čikoni no Itālijas, jau pieminēto del Toro un spāni Huanu Ajuso, kā arī tādus vīrus kā Tomu Pidkoku no Lielbritānijas un slovēni Primožu Rogliču.
Skujiņš no Pogačara atpalika sešas minūtes un 41 sekundi. Par to, cik grūts bijis šis pārbaudījums, liecina skaitļi – sacensības sāka 165 riteņbraucēji, bet finišēja tikai 30.
Pacēla smagāku svaru
Izstājās arī trīs mūsējie – Mārtiņš Pluto, Krists Neilands, kurš startēja apslimis, un Kristiāns Belohvoščiks. Viņu uzdevums bija līdz Kigali kalnam pēc iespējas labāk palīdzēt Skujiņam, ko puiši arī paveica. "Pasaules čempionāts vienmēr ir īpašs, bet šis bija kaut kas ekstra – grūts un brutāls. Par laimi, man bija labākā komanda līdzās. Latvijas riteņbraukšana noteikti pacēla smagāku svaru, nekā tās potenciāls, un tas liek lepoties. Mums priekšā nav nemaz tik daudz nāciju, un vēlreiz pierādījām, ka visi kopā esam riteņbraukšanas elitē. Kopumā smaga diena, taču labāk neko nevarēju. Nejutos tik labi, kā gribētos, un brīdī, kad aizmuka Evenepūla grupa, nepietika spēka, lai viņiem sekotu. Nebija tā, ka taupījos, jo tobrīd bija skaidrs, ka tas ir mirklis, kad jābrauc, bet vienkārši nevarēju. Beigās kā triatlonā visi pa vienam iebrauca finišā. Trase smaga, arī laika apstākļi, augstkalne, gaisa kvalitāte. Simt kilometrus pirms beigām, kad peletons sāka dalīties, bija skaidrs, ka daudzi līdz finišam netiks. Komanda ļoti labi nostrādāja, tas bija maksimums, ko varējām izdarīt. Kristiāns (Belohvoščiks) ļoti labi ielika mani pozīcijā, apļos džeki mani apgādāja ar ledu, visi palīdzēja, neko vairāk nevarēju vēlēties. Vienmēr jau gribas labāk, gribas uzvarēt, gatavošanās bija uz maksimumu, taču šogad esam piektie labākie pasaulē, kas nemaz nav slikti," Tomam Skujiņam ir labi padarīta darba sajūta. Viņam un pārējiem (Pluto vietā startēs Emīls Liepiņš) jau šīs nedēļas beigās Francijā starts Eiropas čempionātā.
Kritiens jau sākumā
Kigali savu debiju pasaules čempionātā piedzīvoja arī divi Latvijas jaunie talanti. Junioru konkurencē startēja Georgs Tjumins un Marks Jākobsons. Vispirms Tjuminam 24. vieta individuālajā braucienā, bet grupas sacensībās jau astotajā kilometrā viņš sadūrās ar Saūda Arābijas braucēju, kritiens un pamatīgi sasists elkonis (par laimi, bez lūzumiem). Georgs, par spīti sāpēm, turpināja braukt, bet distances vidū tomēr izstājās. Savukārt Jākobsons grupas braucienā ieņēma 51. vietu. Elites grupā dāmām karjerā lielāko panākumu svinēja kanādiete Magdelēna Valerjē, kura par pusminūti apsteidza jaunzēlandieti Niamu Fišeri-Bleku un spānieti Mavi Garsiju.
Rezultāti. Riteņbraukšana
PČ grupas braucienā 267,5 km
1. Tadejs Pogačars (Slovēnija) 6.21:20
2. Remko Evenepūls (Beļģija) +1:28
3. Bens Hīlijs (Īrija) +2:16
4. Matiass Skjelmose (Dānija) +2:53
5. Toms Skujiņš (Latvija) +6:41
6. Džūlio Čikone (Itālija) +6:47
Latvijas TOP-7 rezultāti pasaules čempionātos
Romāns Vainšteins – 1. vieta 2000. gadā Pluī (Francija)
Kaspars Ozers – 2. vieta 1993. gadā Oslo (Norvēģija)*
Toms Skujiņš – 4. vieta 2024. gadā Cīrihē (Šveice)
Raivis Belohvoščiks – 4. vieta 1999. gadā Trevizo (Itālija)**
Toms Skujiņš – 5. vieta 2025. gadā Kigali (Ruandā)
Arvis Piziks – 5. vieta 1993. gadā Oslo (Norvēģija)*
Pjotrs Ugrjumovs – 7. vieta 1992. gadā Benidormā (Spānija)
* amatieru konkurencē
** individuālajā braucienā
