14. oktobrī plkst. 19.00 VEF Kultūras pilī notiks portugāļu fado dziedātājas Diānas Vilariņu (Diana Vilarinho) koncerts.
Vilariņu muzicēt sāka jau bērnībā, bet piecpadsmit gadu vecumā kļuva par pastāvīgu izpildītāju savā pirmajā fado namā Lisabonā. 2008. gadā viņa uzvarēja prestižajā konkursā "Grande Noite do Fado" un kopš tā laika regulāri uzstājas Portugāles nozīmīgākajos fado festivālos.
Dziedātāja saglabā cieņu pret tradicionālo fado skanējumu, vienlaikus ienākot žanrā ar savu mūsdienīgu skatījumu. Viņu iedvesmojuši tādi mākslinieki kā Marija Žozē da Gija, Karlos du Karma, Amālija Rodrigeša un Mariza.
2021. gadā Vilariņu izdeva savu pirmo albumu Sony Music paspārnē, bet šogad guva plašu ievērību, startējot Portugāles Eirovīzijas nacionālajā atlasē "Festival da Canção", kur ar dziesmu "Cotovia" izcīnīja otro vietu.
Rīgā māksliniece uzstāsies kopā ar tradicionālo fado trio – portugāļu ģitāru, akustisko ģitāru un basģitāru. Koncerta programmā skanēs gan klasiskie fado darbi, gan jaunās paaudzes skatījums uz šo portugāļu mūzikas žanru.
Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs, VEF Kultūras pils informācijas centrā un internetā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu