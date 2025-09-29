Grupa "Stūrī zēvele" izdod albumu "arLabunakti", piedāvā video dziesmai "Kurp" un aicina uz albuma atvēršanas koncertu.
Latviešu mūzikas apvienība "Stūrī zēvele" laidusi klajā savu ceturto studijas albumu "arLabunakti", kas noslēdz grupas četrdaļīgo ciklu, iesākot ar "Labrīt" (2014), turpinot ar "Labdien" (2016) un "Labvakar" (2020). Albums jau pieejams mūzikas straumēšanas platformās un vietnē Bandcamp.
Grupu 2006. gadā Kuldīgā izveidoja jaunieši, kas mācījās vienā skolā un savu darbību sāka Kuldīgas nekomerciālās kultūras attīstības centrā "Zabadaks".
Līdz šim no jaunā albuma izdoti trīs singli ar videoklipiem – "Neviens", "Klusums" un "Prom". Tagad tiem pievienojas jauns video dziesmai "Kurp", kurā izmantota Ingmāras Balodes dzeja. Video veidojusi studija Artava (Raitis Bērziņš un Zigmunds Ziemelis).
"arLabunakti" ir arī vizuāli īpašs – katrai dziesmai ir izveidots savs videoklips, pārvēršot albumu stāstu ciklā.
Albuma ieraksts tapis dažādās vietās Rīgā, pie skaņas strādājuši Mārtiņš Krastiņš un Klāvs Lauls. Vizuālo tēlu veido mākslinieces Annas Baklānes gleznas, bet vinila izdevumu klajā laidīs Naba Music / Melo Records.
Albuma "arLabunakti" atvēršanas koncerts notiks 30. oktobrī koncertzālē Angārs, Tallinas ielas kvartālā, Rīgā.
Sākums plkst. 19.00.
Biļetes: ticketshop.lv.
